День финансов: отсрочка от мобилизации, «план Б» без помощи США, деньги вместо пакета малыша — Finance.ua

День финансов: отсрочка от мобилизации, «план Б» без помощи США, деньги вместо пакета малыша Сегодня 17:50

В среду, 10 апреля, основное внимание приковали к себе законодательные инициативы относительно мобилизации.

Отсрочка от мобилизации. Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению, в котором уточняется перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. В частности, отсрочку получат люди с инвалидностью и родители троих и более несовершеннолетних детей. Также отсрочку могут получить студенты, но при определенных условиях.

Ужесточение ответственности за военные правонарушения. Верховная Рада Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации. Предлагается увеличение размеров штрафов.

Депортация «уклонистов» из-за границы. Член комитета ВР Ирина Фриз Член комитета ВР Ирина Фриз заявила , что депортации «уклонистов» из других стран в Украину не будет. По ее словам, механизм депортации украинских мужчин призывного возраста из-за границы в Украину не предусмотрен украинским и международным законодательством. Кстати, уклоняющихся в Украине будут ограничивать в праве управлять автомобилем. Однако есть два исключения.

К реестру «Оберег» присоединят ПФУ. Данные нововведения Данные нововведения будут введены для понимания навыков и опыта работы потенциального кандидата на службу в армии. Так, человек сможет уточнить по себе информацию, актуализировать ее и понять, какие же данные находятся по нему или по ней в реестре «Оберег».

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Деньги вместо пакета малыша. Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, имеет право получить от государства пакет малыша. Однако существуют обстоятельства, когда уместнее получить деньги вместо бэби-бокса. В материале по ссылке ниже расскажем, как это сделать и о каких нюансах обязательно нужно знать:

Зарплаты в ІТ-вакансиях. Результаты исследования Djinni Результаты исследования Djinni свидетельствуют , что за первый квартал 2024 года зарплаты в вакансиях senior разработчиков снизились с $4−5,5 тыс. в январе до $3−5 тыс. в марте. Такого низкого верхнего предела за последний год еще не было.

Образование украинских беженцев. Аналитики Центра экономической стратегии Аналитики Центра экономической стратегии утверждают , что среди украинских беженцев доля людей с высшим образованием больше, чем среди украинцев в целом. Выезд беженцев способствовал оттоку мозгов из Украины. Большинство украинских беженцев до полномасштабной войны имели работу или собственный бизнес.

Компенсация за трудоустройство ВПЛ. В «Дія» В «Дія» добавили еще одну функцию, которая касается компенсации за трудоустройство переселенцев. Теперь выплаты будут не только за первый и второй месяц работы человека, но и за третий. Кроме того, с 1 апреля государственная компенсация за трудоустройство ВПЛ выросла до 8 тыс. грн.

«План Б» без помощи США. Даниил Гетманцев Даниил Гетманцев заявил , что если Украина не получит $11 млрд помощи от США, следствием этого будут тяжелые непопулярные решения украинских властей. По его словам, есть лишь два механизма решения проблем такого масштаба, как нехватка $11 млрд — это эмиссия, которая повлечет за собой инфляцию и девальвацию, и/или секвестр бюджета.

Добавим, что второй транш от ЕС в размере 1,5 миллиарда евро для Украины запланирован на апрель.

14-й пакет санкций против рф. ЕС ЕС начал работу над 14-м пакетом санкций против россии. Он будет включать в себя большой перечень ограничительных мер с сильным акцентом на предотвращение обхода уже введенных санкций.

Как сделать богатыми села Украины. В большинстве случаев украинские села или малые города — не то место, в которое хочется переехать, а скорее наоборот. Хорошие дороги, удобный транспорт, исторические здания, работа, счастливое, богатое население — это очень отличается от картинки, которую мы представляем при слове «село». В новой статье Finance.ua рассмотрел варианты, как сделать так, чтобы улучшить жизнь в малых городах и селах Украины:

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