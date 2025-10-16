День финансов: обязательные пенсионные накопления, запуск е-гривны, состояние экономики Украины Сегодня 17:35

В четверг, 16 октября, в ходе Киевского международного экономического форума рассматривалось много важных вопросов. Среди них:

Обязательные пенсионные накопления

В 2017 году 25 самых больших пенсионных систем мира накопили 43,5 трлн долларов. В Украине сейчас около 6 млрд гривен, то есть 150 млн долларов — это размер всех пенсионных накоплений украинцев.

Запуск е-гривны

Как и большинство центральных банков в мире, Украина работает над темой внедрения е-гривны и исследует ее. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан. По его словам, во время пилотного проекта будут происходить определенные транзакции между пользователями — физлицами и юрлицами, а также государством — в вопросе уплаты налогов.

Кредитование бизнеса

Министерство экономики оценивает номинальный ВВП Украины в 2025 году примерно в 9 трлн гривен, или чуть более 200 млрд долларов, если курс валюты до конца года не возрастет.

В Украине могут создать «народные IPO»

Многие украинцы хотели бы вкладывать свои средства, однако не знают, куда именно их инвестировать. Сейчас у них на руках примерно 1 трлн гривен. Поэтому возникает вопрос в привлечении инструмента, от которого люди получали бы условия, равные с ОВГЗ, но при этом не создавали конкуренции облигациям.

🌱 Также сегодня Finance.ua изучил имеющиеся варианты и ответил на эти вопросы о следующем:

Сколько Украине не хватает на 2026−2027 годы

Украине требуется около 60 млрд долларов внешнего финансирования на 2026−2027 годы. Часть финансирования планируется получить через «репарационный кредит» за счет активов россии.

Также в НБУ рассказали, что происходит с экономикой страны.

Бизнесу все сложнее искать работников

В сентябре украинские предприятия все чаще жаловались на трудности с поиском работников как квалифицированных, так и неквалифицированных. Подробно здесь.

Заработки, кто получает больше всех

Средняя зарплата в вакансиях на Едином портале составляет 23 тысячи гривен, это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Высокие заработки в Силах безопасности и обороны. Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

