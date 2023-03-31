День финансов: о зарплатах в ЕС, довоенных доходах украинцев и курсе доллара перед Пасхой — Finance.ua

День финансов: о зарплатах в ЕС, довоенных доходах украинцев и курсе доллара перед Пасхой Сегодня 17:50

Пятница, 31 марта. Когда Украина сможет вернуться к довоенному уровню жизни и что нужно знать о пособии от ООН.

Быстрая поставка технологий на фронт. Кабинет Министров принял постановление, которое будет способствовать развитию отечественного Кабинет Министров принял постановление, которое будет способствовать развитию отечественного производства БПЛА . На время военного положения СБУ отменила для импортеров получение дополнительного заключения для ввоза в Украину комплектующих, необходимых для производства дронов. Это не только положительно отразится на росте внутреннего производства, но и значительно ускорит получение необходимого оборудования на фронте.

Получение статуса безработного упростили. Статус безработного можно будет получить легче. Правительство утвердило Статус безработного можно будет получить легче. Правительство утвердило новый порядок регистрации граждан , ищущих работу.

Ветеранский бизнес. Ветераны и члены их семей смогут получить Ветераны и члены их семей смогут получить гранты на запуск своего дела в любой сфере. Кабинет Министров принял постановление о расширении программы безвозвратных грантов єРобота, которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса.

Самокаты и моноколеса признали транспортными средствами. В Украине самокаты и моноколеса признали транспортными средствами. Соответствующий законопроект № 8172 подписал президент Владимир Зеленский. Документ классифицирует легкие электрические транспортные средства на В Украине самокаты и моноколеса признали транспортными средствами. Соответствующий законопроект № 8172 подписал президент Владимир Зеленский. Документ классифицирует легкие электрические транспортные средства на две категории . Устройства, которые едут со скоростью более 50 км/ч, не подпадают в эти категории и будут рассматриваться как мотоциклы.

Курс доллара перед Пасхой. Как прогнозирует директор департамента казначейства акционерного общества Cominbank Герман Марченко, курс доллара в Украине на наличном рынке в ближайшие две недели перед Пасхой Как прогнозирует директор департамента казначейства акционерного общества Cominbank Герман Марченко, курс доллара в Украине на наличном рынке в ближайшие две недели перед Пасхой упадет на несколько процентов . «Это объясняется тем, что расходы граждан могут существенно возрасти, что уже проявилось в увеличении спроса на отдельные категории продуктов. Следовательно, продажа наличной валюты может увеличиться, что в данный момент повлияет на розничный курс покупки», — отметил банкир.

Зарплаты в ЕС. В прошлом году В прошлом году средняя стоимость часа работы в странах Европейского Союза составила 30,5 евро, а в еврозоне (страны с обращением валюты евро) — 34,3 евро. Самые низкие почасовые расходы на рабочую силу зафиксированы в Болгарии (8,2 евро) и Румынии (9,5 евро), а самые высокие — в Люксембурге (50,7 евро), Дании (46,8 евро) и Бельгии (43,5 евро).

К слову, в Польше появляется работа для высококвалифицированных работников из Украины. Это связано с открытием украинских компаний. Последние 10 лет в Польше украинцы считались рабочей силой. Впрочем, полномасштабное вторжение россии в Украину изменило эту тенденцию.

Что нужно знать о пособии от ООН. Денежная выплата от ООН составляет 2220 грн на каждого члена семьи в месяц. Средства выплачиваются в течение трех месяцев, сумма составляет 6660 гривен. Нередко это пособие путают с другими выплатами. К примеру, с единовременной выплатой людям на деоккупированных территориях. Также многие думают, что на такие выплаты можно податься несколько раз. Но на самом деле их Денежная выплата от ООН составляет 2220 грн на каждого члена семьи в месяц. Средства выплачиваются в течение трех месяцев, сумма составляет 6660 гривен. Нередко это пособие путают с другими выплатами. К примеру, с единовременной выплатой людям на деоккупированных территориях. Также многие думают, что на такие выплаты можно податься несколько раз. Но на самом деле их можно получить только единожды

Довоенные доходы украинцев. По мнению министра экономики Юлии Свириденко, Украине для По мнению министра экономики Юлии Свириденко, Украине для возвращения к довоенному качеству жизни и доходам может потребоваться 5-7 лет. Этот срок будет зависеть от доступа к структурным фондам и инвестициям. Она также отметила, что для восстановления Украины важно, чтобы вернулось большинство из 7 млн выехавших граждан.

С началом полномасштабного вторжения украинцы стали тратить меньше и реже покупать почти все категории товаров. Как показывают результаты исследования компании «Делойт», больше всего украинцы стали экономить на досуге и развлечениях, покупке алкогольных напитков и косметических средств. Также многие перестали заказывать еду в ресторанах.

Дело Трампа. Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого суд откроет уголовное дело . Дело касается выплаты $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года. Сам Трамп говорит, что считает обвинение «политическим преследованием» и «вмешательством в выборы на самом высоком уровне».

Нейросеть Midjourney станет платной. Автор Midjourney Дэвид Хольц закрыл бесплатный доступ к нейросети. Разработчик объяснил решение «чрезвычайным спросом и злоупотреблениями». Midjourney подверглась сильной критике в последние недели из-за «дипфейков». Теперь Автор Midjourney Дэвид Хольц закрыл бесплатный доступ к нейросети. Разработчик объяснил решение «чрезвычайным спросом и злоупотреблениями». Midjourney подверглась сильной критике в последние недели из-за «дипфейков». Теперь за генератор изображений придется платить от 10 до 60 долларов в месяц.

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