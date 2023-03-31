Нейромережа Midjourney закриває доступ до безкоштовної пробної версії — Finance.ua
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Нейромережа Midjourney закриває доступ до безкоштовної пробної версії

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Нейромережа Midjourney закриває доступ до безкоштовної пробної версії
Нейромережа Midjourney закриває доступ до безкоштовної пробної версії, www.digidop.fr
Автор Midjourney Девід Хольц закрив безкоштовний доступ до нейромережі.
Про це Хольц заявив у Discord-каналі, присвяченому роботі Midjourney.
Розробник пояснив рішення «надзвичайним попитом та зловживаннями». Тож тепер за генератор зображень доведеться платити від 10 до 60 доларів на місяць.
Midjourney зазнала сильної критики в останні тижні через «дипфейки», які створювали користувачі, — наприклад, зображень із заарештованим Дональдом Трампом та Папою римським Франциском у пуховику.
Нейромережа Midjourney закриває доступ до безкоштовної пробної версії
Нейромережа Midjourney закриває доступ до безкоштовної пробної версії
Відомо, що технологія «Дипфейк» використовується в кіноіндустрії для створення цифрових образів. Сама ж Midjourney — це унікальна нейромережа, яка має можливість створювати витвори мистецтва, які не відрізняються від творів професійних художників.
Однак, як пише портал Gizmodo, зображення не є достатньою причиною, щоб обмежити або закрити доступ до Midjourney, натякав Хольц. Компанія стверджує, що поточна заборона безкоштовних пробних версій є формою захисту прибутку. Він хоче, щоб користувачі переходили з безкоштовної пробної версії на платну передплату, а не на іншу безкоштовну пробну версію.
Згідно з повідомленням розробника, Хольц та компанія намагалися вирішити проблеми зловживань за допомогою патчів безпеки. Проте цих спроб було замало для вирішення проблем.

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«Ми спробували знову включити експерименти з новими засобами захисту від зловживань, але, здавалося, цього було недостатньо. Ми знову вимикаємо це», — таке повідомлення опублікував генеральний директор у середу вдень.
До «нових засобів безпеки», про які йдеться у публікації, за словами Хольца, також належали спроби обмежити користувачів однією безкоштовною пробною версією для кожного.
«Ми все ще намагаємося з’ясувати, як повернути безкоштовні пробні версії, ми намагалися вимагати активну електронну пошту, але цього було недостатньо...» — сказав він Gizmodo.
За матеріалами:
Страна.UA.
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