Уряд ухвалив спрощення процедури ввезення комплектуючих для БпЛА в Україну на час воєнного стану — Finance.ua
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Уряд ухвалив спрощення процедури ввезення комплектуючих для БпЛА в Україну на час воєнного стану

Казна та Політика
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Уряд ухвалив спрощення процедури ввезення комплектуючих для БпЛА в Україну на час воєнного стану
Уряд ухвалив спрощення процедури ввезення комплектуючих для БпЛА в Україну на час воєнного стану
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка сприятиме розвитку вітчизняного виробництва БпЛА.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
«Відтепер на час воєнного стану СБУ скасувала для імпортерів отримання додаткового висновку для ввезення в Україну комплектуючих, які необхідні для виробництва дронів», — сказано в повідомленні.
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Як зазначається, це не лише позитивно вплине на зростання внутрішнього виробництва, а й значно прискорить отримання необхідного обладнання на фронті.
Ухвалена постанова дає більше можливостей для імпорту товарів, необхідних Силам оборони. Раніше на отримання висновку потрібно було чекати близько 15 днів. Відтепер такої необхідності немає.

Довідка Finance.ua:

  • у лютому уряд ухвалив рішення, яке спрощує митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання;
  • також минулого тижня уряд ухвалив постанову, яка створює кращі умови для виробництва БпЛА в Україні. Відтепер бізнес отримає більше можливостей для розвитку та масштабування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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