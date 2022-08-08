Baykar побудує завод для виробництва БПЛА в Україні — Finance.ua
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Baykar побудує завод для виробництва БПЛА в Україні

Фондовий ринок
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Baykar побудує завод для виробництва БПЛА в Україні
Baykar побудує завод для виробництва БПЛА в Україні
Турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar зареєструвався в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу.
Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.
Власник компанії Халук Байрактар створив дочірню компанію в Україні. Проєкт заводу вже розробили і збираються «реалізувати його до кінця».
«Власник компанії Baykar створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця року, оскільки це було майже особисте зобов’язання власників компанії зробити це виробництво в Україні», — зазначив він.
Посол переконаний, що завод буде збудований.
Боднар зазначив, що тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду та надіслав її до парламенту для ратифікації.
«На значній частині моделей, що будуть вироблятися на цьому заводі, стоятимуть комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів», — додав дипломат.
Раніше фонд «Повернись живим» підписав меморандум про співпрацю з виробником «байрактарів». Деталі угоди не розкрили, однак обидві організації заявили про всебічну підтримку одна одної.
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