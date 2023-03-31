Банкір спрогнозував «стрибок» долара перед Великоднем — Finance.ua

Банкір спрогнозував «стрибок» долара перед Великоднем Сьогодні 10:00 — Валюта

Курс долара в Україні на готівковому ринку у найближчі два тижні, перед Великоднем, впаде на кілька відсотків.

Такий прогноз зробив директор департаменту казначейства акціонерного товариства Cominbank Герман Марченко, зазначивши, що у великодній період гривня цілком може зміцнитися в межах 2-3%.

«Це пояснюється тим, що витрати громадян можуть істотно зрости, що вже проявилося в збільшенні попиту на окремі категорії продуктів. Отже, продаж готівкової валюти може збільшитися, що в даний момент вплине на роздрібний курс покупки», — зазначив банкір.

Прогнози експертів

Аналітики Concorde Capital прогнозують, що середній курс долара в Україні в 2023 році буде на рівні 36,6 грн/дол. На думку аналітиків, резерви НБУ становитимуть майже 31 мільярд доларів.

У макропрогнозі інвесткомпанії ICU наголошується, що курс долара за підсумками 2023 року становитиме 40,2 грн/дол., а зростання ВВП — 2%. Експерти впевнені, що українська економіка стабілізувалася після торішнього падіння на 29%, і в цьому році очікується ледь помітне економічне відновлення на 2% завдяки поліпшенню ситуації в сфері безпеки та логістики.

Телеканал 24 За матеріалами:

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