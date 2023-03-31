Плутають з іншими виплатами: що треба знати про допомогу 6660 гривень від ООН — Finance.ua

Плутають з іншими виплатами: що треба знати про допомогу 6660 гривень від ООН Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Плутають з іншими виплатами: що треба знати про допомогу 6660 гривень від ООН

Грошові виплати від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) постраждалим від війни українцям становить 2220 грн на кожного члена родини на місяць. Кошти виплачують протягом трьох місяців, разом сума складає 6660 гривень.

Нерідко цю допомогу плутають з іншими виплатами. Наприклад, з одноразовою виплатою людям на деокупованих територіях. Також багато хто думає, що на такі виплати можна податися кілька разів. Але насправді їх можна отримати тільки одноразово.

У коментарі РБК-Україна фахівець розповіла, що треба знати про фінансову допомогу від УВКБ ООН.

Заявку не можна подати онлайн. Що треба знати про виплати від ООН

Фінансова допомога для ВПО та постраждалим від воєнних дій — це виплати, які в Україні реалізують різні міжнародні організації.

У кожної з таких організацій — свої умови та засади надання допомоги та, зазвичай, така інформація публікується на офіційних інформаційних каналах, пояснює програмна координаторка невідкладної грошової допомоги БФ «Право на захист» Наталія Бриль.

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«УВКБ ООН безпосередньо не здійснюють збір даних на отримання допомоги. Цю функцію виконують партнери. На сьогодні БФ „Право на захист“ став єдиним партнером, який проводить збір даних на отримання багатоцільової грошової допомоги», — каже співрозмовниця.

Працівники Фонду консультують людей у 16 областях країни та вносять дані тих людей, що підпадають під критерії багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН.

Зверніть увагу! Подати онлайн-заявку на цей вид допомоги неможливо, і збір даних проводиться лише за особистої присутності всіх членів родини.

Також важливо пам’ятати, що така фінансова допомога є одноразовою, тобто отримати її зможуть лише ті особи чи родини, що ще не подавали заявку на міжнародну фінансову допомогу раніше. Адже згодом дані, що внесені в систему, перевіряються.

«Якщо встановлюється факт отримання грошової допомоги від інших організацій чи від УВКБ ООН — заявку буде розцінено як повторну, і кошти не будуть нараховані цій людині знову», — пояснює Наталія Бриль.

Важливо: Благодійний фонд «Право на захист» не здійснює виплати українцям. Вся грошова допомога надходить від Управління Верховного комісара ООН. Ознайомитися із детальною інформацією про умови грошової допомоги від УВКБ ООН, а також знайти адреси пунктів збору даних можна Благодійний фонд «Право на захист»Вся грошова допомога надходить від Управління Верховного комісара ООН. Ознайомитися із детальною інформацією про умови грошової допомоги від УВКБ ООН, а також знайти адреси пунктів збору даних можна за посиланням.

З питаннями щодо виплат можна звернутися на гарячу лінію УВКБ ООН: 0 800 307 711 або на електронну пошту: unhcrukraine.cash@gmail.com

Також є телеграм-канал БФ «Право на захист» з необхідною інформацією, де також можна поставити питання.

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