Яка вартість години роботи в ЄС і єврозоні — Finance.ua

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Яка вартість години роботи в ЄС і єврозоні

Особисті фінанси
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Яка вартість години роботи в ЄС і єврозоні
Яка вартість години роботи в ЄС і єврозоні
У 2022 році середня вартість години роботи в Євросоюзі перевищила відмітку у 30 євро.
Про це повідомили у Євростаті.
Минулого року середня вартість години роботи у країнах Європейського Союзу становила 30,5 євро, а у єврозоні (країни з обігом валюти євро) — 34,3 євро.
У 2021 році середня вартість години роботи в країнах ЄС становила 29 євро, а в єврозоні — 32,8 євро.
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Слід зауважити, що йдеться не про чисту зарплату «на руки», а про загальні витрати роботодавця на робочу силу (включаючи, наприклад, соціальні внески тощо).
Найнижчі погодинні витрати на робочу силу зафіксовані в Болгарії (8,2 євро) та Румунії (9,5 євро), а найвищі — в Люксембурзі (50,7 євро), Данії (46,8 євро) та Бельгії (43,5 євро).
У 2022 році порівняно з 2021 роком погодинні витрати на робочу силу зросли на 5 в ЄС і на 4,7% в єврозоні.
В межах єврозони погодинні витрати на робочу силу зросли в усіх державах-членах. Найбільше зростання зафіксували в Литві (+13,3%), Ірландії (+9,3%) та Естонії (+9,1%).
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У країнах ЄС за межами єврозони погодинні витрати на робочу силу, виражені в національній валюті, зросли у 2022 році в усіх країнах, а найбільше — в Болгарії (+15,3%), Угорщині (+13,9%), Румунії (+12,2%) і Польщі (+11,7%). Найменше вони зросли в Данії (+2,3%).

Довідка Finance.ua:

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  • місячна мінімальна заробітна плата у ЄС сильно відрізняється по країнах-членах: від 399 євро в Болгарії до 2 387 євро в Люксембурзі.
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За матеріалами:
Європейська правда
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