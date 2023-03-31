Україна зможе повернутися до довоєнного рівня життя і доходів через 5-7 років — Свириденко — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна зможе повернутися до довоєнного рівня життя і доходів через 5-7 років — Свириденко

Казна та Політика
50
Україна зможе повернутися до довоєнного рівня життя і доходів через 5-7 років — Свириденко
Україна зможе повернутися до довоєнного рівня життя і доходів через 5-7 років — Свириденко
Україні для повернення до довоєнної якості життя і доходів може знадобитися п’ять-сім років, цей термін залежатиме від доступу до структурних фондів ЄС та інвестицій, вважає перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко.
«Але, звісно, якщо в нас є інвестиції розміром $50-70 млрд (на рік), то ми можемо зростати на 7% щорічно і, звичайно, ми цей час відновлення пройдемо швидше», — сказала вона в організованих медіахолдингом NV «Діалогах про бізнес» у Києві в четвер.
Свириденко нагадала, що минулого року українська економіка скоротилася приблизно на 30%, а цього року уряд очікує її зростання на 1%.
Також перший віцепрем’єр-міністр зазначила, що для відновлення України важливо, щоб повернулася більшість із 7 млн громадян, які виїхали.
За її словами, попередні оцінки свідчать, що планують повертатися приблизно 70%, але багато хто не приїде до завершення воєнних дій.
Свириденко наголосила, що для повернення біженців або залучення мігрантів з інших країн потрібно закрити питання безпеки, а також гарантувати гідну роботу й зарплату. Вона уточнила, що уряд поки що не працює над предметною програмою, яка стосується повернення населення.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.