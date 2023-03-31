В Україні спростили подання документів для отримання статусу безробітного — Finance.ua

В Україні спростили подання документів для отримання статусу безробітного Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

В Україні спростили подання документів для отримання статусу безробітного

Кабінет Міністрів спростив умови подання документів для отримання статусу зареєстрованого безробітного та уточнив порядок отримання цього статусу онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Надання статусу безробітного буде і далі проходити у тому числі у електронній формі. Це полегшить процес подачі документів внутрішньо переміщеним особам, особам, які перебувають на тимчасово окупованій території, або на території, на якій ведуться бойові дії. Також спрощується процес реєстрації для людей, які втратили документи, або у яких досі не були розірвані трудові відносини з роботодавцем, який знаходиться на території, де ведуться активні бойові дії», — пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Також новий порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, передбачає такі зміни:

затверджено умови надання статусу зареєстрованого безробітного членам добровольчих формувань територіальної громади та перебування їх на обліку під час воєнного стану;

робоче спілкування безробітного з кар’єрним радником (спеціалізованим кар’єрним радником) щодо пошуку роботи прирівнюється до особистого відвідування центру зайнятості;

затверджені нові критерії підходящої роботи, у тому числі під час воєнного стану;

були доповнені підстави припинення реєстрації безробітних щодо перебування за кордоном.

Довідка Finance.ua:

раніше, уряд затвердив новий порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, який має стимулювати надання безробітним не тільки нових навичок, а й нового місця проживання;

майже кожен третій українець наразі офіційно безробітний. Чиїсь навички втратили актуальність через повномасштабну війну, хтось — виїхав з окупованих територій і не зміг знайти роботу на новому місці, у когось розвалився бізнес;

з 1 січня максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 6700 грн, а мінімальний розмір становитиме 1000 гривень. Мінімальний розмір допомоги зможуть отримувати застраховані особи, які протягом 12 місяців перед реєстрацією в центрі зайнятості мають страховий стаж менше семи місяців.



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