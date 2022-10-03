День финансов: новый тариф за перевод денег за границу, дешевые билеты от Ryanair, $1,5 миллиарда ежемесячно от США — Finance.ua

День финансов: новый тариф за перевод денег за границу, дешевые билеты от Ryanair, $1,5 миллиарда ежемесячно от США Сегодня 17:50

Понедельник, 3 октября. ПриватБанк нашел способ предотвратить спекуляцию на разнице курсов, а Правительство выделяет 50 миллионов гривен на «Собственное дело».

P2P-переводы в ПриватБанке подорожали. ПриватБанк увеличил тариф за отправку международных P2P-переводов с гривневых карт на международные до 4% (с 2%). В банке говорят, что это вынужденный шаг по предотвращению спекуляции на разнице курсов. Однако все украинцы могут бесплатно получить перевод на гривневые счета.

50 миллионов на «Собственное дело». В рамках шестой волны реализации программы «Собственное дело» проекта «єРобота» 211 заявителей получат микрогранты на общую сумму 49,78 млн грн. В Минэкономики ожидают, что после реализации этих проектов будет создано 524 новых рабочих места.

Отметим, что начало бизнес-сезона показало сдержанно оптимистическую ситуацию с зарплатами. Две трети профессиональных сфер либо удержали зарплаты на прежнем уровне, либо повысили оклады в открытых вакансиях. Однако есть и отрицательные явления. Высокооплачиваемым специалистам в сентябре стали предлагать на 40% меньшие оклады по сравнению с августом.

Более 900 объектов, принадлежащих рф, национализируют. Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о национализации по особой процедуре активов россии в Украине. Кабмин составил перечень, в который вошли более 900 объектов, непосредственно принадлежащих рф как государству. В список объектов вошли такие известные предприятия, как «Энергомашспецсталь» и сеть магазинов Brocard.

По $1,5 миллиарда ежемесячно до конца войны. США готовы до конца войны выделять Украине ежемесячно $1,5 миллиарда для дофинансирования бюджета. Вашингтон также подталкивает Евросоюз к выделению соразмерных сумм. Белый дом провел ряд переговоров на эту тему, в частности, за последние дни с представителями ЕС, и призвал Евросоюз сделать больше для поддержки Украины.

«єОселя» в «Дія». Минцифры сейчас разрабатывает услугу доступного кредитования для украинцев «єОселя» на портале «Дія». Услуга должна появиться в 20 числах октября. Как добавили в Минэкономики, уже пять банков интегрированы в программу Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк и Глобус Банк.

📳 Напомним, что в «Дія» доступна услуга — шеринг документов. Это сервис, позволяющий передать копии цифровых документов в государственное учреждение, банк или любую другую компанию. В новом материале мы решили на примере наших страховых продуктов от Finance.ua Страхование показать, как работает шеринг документов в Дія:

Выплаты жителям деоккупированных территорий. Со следующего месяца жители недавно освобожденных от российских оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн.

Кстати, ВПЛ в случае увольнения с работы при отсутствии документов, подтверждающих факт увольнения, трудовую деятельность и страховой стаж, имеет право на регистрацию в качестве безработного и получение пособия по безработице.

Дешевые билеты от Ryanair. Ирландский лоукост Ирландский лоукост Ryanair предлагает дешевые перелеты в города Европы из Польши от 8 евро. Акция продлится до 9 октября, а совершить путешествие можно будет с 1 октября по 30 ноября. Акция на дешевые билеты на сайте Ryanair позволяет сэкономить на перелетах в города Греции, Италии, Испании, Франции и других европейских стран.

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