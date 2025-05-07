День финансов: новый план США, изменения в ІТ-экспорте 2024 и в процедуре призыва — Finance.ua

День финансов: новый план США, изменения в ІТ-экспорте 2024 и в процедуре призыва Сегодня 17:35

В среду, 7 мая, мы разобрали виртуальные карты от пяти украинских банков, которые пользуются большой популярностью среди клиентов.

Демилитаризированная зона. Вашингтон озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать обе стороны. Об этом Вашингтон озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать обе стороны. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины и россии Кит Келлог.

Самая сильная гарантия безопасности для Украины. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что ускорение вступления Украины в Европейский Союз может стать самой сильной гарантией безопасности для Украины после установления мира.

Украина прогрессирует по 21 индикатору в сфере верховенства права и антикоррупции. Об этом Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Она отметила, что у Украины уже есть прогресс по 21 индикатору в сфере верховенства права и противодействия коррупции.

Изменения в ІТ-экспорте 2024. Т-индустрия продолжает поддерживать экономику Украины: ІТ является лидером экспорта услуг в 2024 году. Об этом Т-индустрия продолжает поддерживать экономику Украины: ІТ является лидером экспорта услуг в 2024 году. Об этом сообщает GlobalLogic со ссылкой на данные Национального банка.

58 млн грн компенсаций за обустройство инклюзивных рабочих мест. 58 млн грн компенсировало 58 млн грн компенсировало государство работодателям за обустройство рабочих мест для 800 трудоустроенных людей с инвалидностью с начала 2025 года.

Банкиры рассказали, при каких условиях в Украине снизятся ставки по ипотеке. Введение Введение государственного страхования военных рисков стало ключевым шагом для снижения ставок по ипотеке и привлечения иностранных инвесторов.

Также напомним, что депозиты остаются любимым инструментом для сохранения своих средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%.

Себестоимость квадратного метра. С начала полномасштабного вторжения, фактически за три года большой войны, себестоимость строительства жилья выросла в среднем на 90−115% в зависимости от класса жилья и продолжает расти по сей день. Причины — не только в цене материалов, а и в системной нехватке кадров и кризисе поставок ключевых позиций. Об этом С начала полномасштабного вторжения, фактически за три года большой войны, себестоимость строительства жилья выросла в среднем на 90−115% в зависимости от класса жилья и продолжает расти по сей день. Причины — не только в цене материалов, а и в системной нехватке кадров и кризисе поставок ключевых позиций. Об этом заявил директор по строительству группы компаний DIM Владимир Жигман.

Столько киевляне заплатили за парковку в апреле. В апреле 2025 года киевляне заплатили почти 10 миллионов гривен за парковку, установив новый рекорд. Об этом В апреле 2025 года киевляне заплатили почти 10 миллионов гривен за парковку, установив новый рекорд. Об этом сообщила Инспекция по парковке Киева.

Канада приступила к процедуре конфискации российского Ан-124. Генеральный прокурор Канады Генеральный прокурор Канады приступил к процедуре конфискации самолета АН-124 «Руслан», принадлежащего российской авиакомпании «Волга-Днепр».

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