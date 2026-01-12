0 800 307 555
День финансов: новые правила цифровой идентификации BankID, тестирование 5G

Понедельник, 12 января. Как растаможить авто в Дії и новые правила идентификации BankID.
Правила цифровой идентификации BankID
Национальный банк Украины продолжает обновлять цифровую инфраструктуру финансового рынка и приводить ее в соответствие с украинским и европейским законодательством. Очередные изменения коснулись системы BankID НБУ, которая используется для электронной идентификации граждан.
👛Кстати, представьте: вы ждете перевода средств, но вдруг вспоминаете, что у отправителя есть только реквизиты старой карты. Или еще хуже — туда отправили вашу зарплату. Не спешите паниковать. Ваши деньги никуда не исчезнут.
Разбираемся в статье, как получить свои деньги, если они должны поступить на закрытый карточный счет и в каких случаях это невозможно.
👉 Как получить средства, если они поступили на закрытый карточный счет?
Налогообложение прибыли банков
С 1 января 2026 г. для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении.
Новые правила компенсации за поврежденное жилье
С 5 января 2026 г. вступили в силу новые правила предоставления компенсации в рамках программы єВідновлення. Изменения должны решить проблемы, которые чаще всего возникали в случаях совместной собственности на жилье и приводили к задержкам или блокированию выплат.
Сколько денег нужно на повышение минимальной пенсии
Согласно изменениям предлагается поэтапное повышение минимальной пенсии по возрасту в 2026 году: с 1 января — 2595 гривен, а с 1 октября — 7374 гривны. Где будут брать деньги на это — читайте здесь.
Запретное программное обеспечение и оборудование
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала открытый список запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования.
Открытое тестирование 5G
Мобильные операторы Киевстар, lifecell и Vodafone приступили к тестированию сети пятого поколения (5G). Пилотные проекты стартовали во Львове. Об этом сообщили в пресс-службах компаний.
Почему евро растет и возможен ли возврат ниже 50 грн
В начале года курс гривны и оказался под ощутимым давлением. Евро впервые в официальных котировках пересекло психологическую отметку в 50 грн и достигло 50,50 грн, а доллар приблизился к своим историческим максимумам. Подробности рассказал экономист и член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.
Растаможка авто в Дії
Цифровизация таможни — одна из важнейших антикоррупционных реформ в Украине, что устранит человеческий фактор, бюрократию и манипуляции с ценами. В Минцифры рассказали, как будет работать растаможка и что изменится для водителей после реформы.
Сезонные вакансии в Украине
Сезонный рынок труда накануне зимнего сезона формировали преимущественно вакансии по категориям строительства, производства, торговли, логистики, а также предложения из категории «Начало карьеры/студенты», которые часто предусматривают частичную занятость и отсутствие требований к опыту.
Отмена отсрочки для студентов 25+
ВР готовят ко второму чтению законопроект, предусматривающий отмену права на отсрочку от мобилизации для мужчин в возрасте от 25 лет, если они поступают в учреждения высшего, профессионального высшего или профессионального образования — детали здесь.
По материалам:
Finance.ua
