День финансов: новые правила цифровой идентификации BankID, тестирование 5G

Понедельник, 12 января. Как растаможить авто в Дії и новые правила идентификации BankID.

Правила цифровой идентификации BankID

Национальный банк Украины продолжает обновлять цифровую инфраструктуру финансового рынка и приводить ее в соответствие с украинским и европейским законодательством. Очередные изменения коснулись системы BankID НБУ, которая используется для электронной идентификации граждан.

Налогообложение прибыли банков

С 1 января 2026 г. для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении.

Новые правила компенсации за поврежденное жилье

С 5 января 2026 г. вступили в силу новые правила предоставления компенсации в рамках программы єВідновлення. Изменения должны решить проблемы, которые чаще всего возникали в случаях совместной собственности на жилье и приводили к задержкам или блокированию выплат.

Сколько денег нужно на повышение минимальной пенсии

Согласно изменениям предлагается поэтапное повышение минимальной пенсии по возрасту в 2026 году: с 1 января — 2595 гривен, а с 1 октября — 7374 гривны. Где будут брать деньги на это — читайте здесь.

Запретное программное обеспечение и оборудование

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала открытый список запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования.

Открытое тестирование 5G

Мобильные операторы Киевстар, lifecell и Vodafone приступили к тестированию сети пятого поколения (5G). Пилотные проекты стартовали во Львове. Об этом сообщили в пресс-службах компаний.

Почему евро растет и возможен ли возврат ниже 50 грн

В начале года курс гривны и оказался под ощутимым давлением. Евро впервые в официальных котировках пересекло психологическую отметку в 50 грн и достигло 50,50 грн, а доллар приблизился к своим историческим максимумам. Подробности рассказал экономист и член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

Растаможка авто в Дії

Цифровизация таможни — одна из важнейших антикоррупционных реформ в Украине, что устранит человеческий фактор, бюрократию и манипуляции с ценами. В Минцифры рассказали, как будет работать растаможка и что изменится для водителей после реформы.

Сезонные вакансии в Украине

Сезонный рынок труда накануне зимнего сезона формировали преимущественно вакансии по категориям строительства, производства, торговли, логистики, а также предложения из категории «Начало карьеры/студенты», которые часто предусматривают частичную занятость и отсутствие требований к опыту.

Отмена отсрочки для студентов 25+

ВР готовят ко второму чтению законопроект, предусматривающий отмену права на отсрочку от мобилизации для мужчин в возрасте от 25 лет, если они поступают в учреждения высшего, профессионального высшего или профессионального образования — детали здесь.

