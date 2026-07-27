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День финансов: новые правила централизованной теплопоставки, открытие и закрытие банковских счетов

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В понедельник, 27 июля, стало известно, какие отрасли наполняют бюджет: наиболее перспективные направления Украины и как НБУ предлагает изменить порядок открытия и закрытия банковских счетов.
Помощь для украинцев в ЕС: что меняется
Более 4,3 млн украинцев имеют временную защиту в странах ЕС. Его продлили до 4 марта 2028 года, однако правила поддержки постепенно меняются. Страны еврозоны постепенно сокращают экстренные выплаты и создают новые пути долгосрочной легализации.
Подробно об изменениях в Польше, Германии, Чехии, Испании и других странах — в новом материале Finance.ua, созданном в рамках спецпроекта «Финансовая опора» в рамках сотрудничества с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов.
👛Помощь для украинцев за рубежом 2026
Открытие и закрытие банковских счетов
НБУ вынес на общественное обсуждение проект изменений в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов. Проект постановления предусматривает возможность для банков финансовой инклюзии привлекать коммерческих агентов из соответствующего договора.
Что ждет курс доллара и евро в конце июля
Об этом банкир «Глобус Банка» Тарас Лесовой рассказал в подробном прогнозе по курсу валют. В видео разбираем, сколько будут стоить доллар и евро в банках и обменниках, какие объемы валютных интервенций планирует НБУ для удержания рынка, как нефтяные котировки и ситуация на Ближнем Востоке давят на гривну и что происходит с ценами на золото и серебро.
Правила централизованного теплоснабжения
Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов.
Какие отрасли наполняют бюджет
В исследовании GRADUS назвали наиболее перспективные отрасли, ныне наполняющие бюджет Украины. Лидерами здесь являются аграрный сектор и переработка сельскохозяйственной продукции, а также крупная промышленность, которые занимают по 41%.
Динамика стоимости 1- и 2-комнатных квартир
В первом полугодии 2026 динамика стоимости однокомнатных квартир в крупнейших городах Украины существенно отличалась в зависимости от района.
Также стало известно, какова цена частных домов в Украине.
Чего ждать от курса
В течение 20−24 июля официальный курс гривны по отношению к доллару демонстрировал плавное и непрерывное ослабление. Если в начале недели Национальный банк установил курс на уровне 44,6676 грн/$, то уже на 24 июля он вырос до 44,8110 грн/$. В общей сложности за пять дней доллар подорожал на 14,34 копейки, или примерно 0,3%, что свидетельствует о контролируемом изменении курса без резких колебаний.
Что задекларировали чиновники за 2025 год
По результатам анализа чиновники задекларировали наличные почти в 90 валютах мира, криптовалюту на почти 839 млн грн, зарубежную недвижимость более 4,1 млрд грн и драгоценные металлы более 1,2 млрд грн.
Кого ищут работодатели
Больше всего вакансий для молодых кандидатов сосредоточено в сфере розничной торговли, продаж и закупок. В то же время, Киевская область сохраняет лидерство по количеству предложений работы.
Также пишем, на кого сегодня наибольший спрос на рынке труда, а кто будет нужен в будущем.
Типичные ошибки инвесторов при инвестировании в REIT
Фонды недвижимости (REIT) стали одним из самых популярных способов инвестировать в реальный сектор без покупки конкретного объекта, квартиры, коммерческой площади или склада. Для многих украинских инвесторов это выглядит как «пассивный доход от аренды без головных болей»: не нужно искать арендаторов или судиться с недобросовестными, заниматься ремонтом или считать коммунальные платежи. Достаточно купить долю в фонде — и дивиденды просто должны поступать на счет.
Об этом пишем в статье — Типичные ошибки инвесторов во время инвестирования в REIT
По материалам:
Finance.ua
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