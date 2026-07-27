День финансов: новые правила централизованной теплопоставки, открытие и закрытие банковских счетов
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В понедельник, 27 июля, стало известно, какие отрасли наполняют бюджет: наиболее перспективные направления Украины и как НБУ предлагает изменить порядок открытия и закрытия банковских счетов.
Помощь для украинцев в ЕС: что меняется
Более 4,3 млн украинцев имеют временную защиту в странах ЕС. Его продлили до 4 марта 2028 года, однако правила поддержки постепенно меняются. Страны еврозоны постепенно сокращают экстренные выплаты и создают новые пути долгосрочной легализации.
Подробно об изменениях в Польше, Германии, Чехии, Испании и других странах — в новом материале Finance.ua, созданном в рамках спецпроекта «Финансовая опора» в рамках сотрудничества с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов.
НБУ вынес на общественное обсуждение проект изменений в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов. Проект постановления предусматривает возможность для банков финансовой инклюзии привлекать коммерческих агентов из соответствующего договора.
Об этом банкир «Глобус Банка» Тарас Лесовой рассказал в подробном прогнозе по курсу валют. В видео разбираем, сколько будут стоить доллар и евро в банках и обменниках, какие объемы валютных интервенций планирует НБУ для удержания рынка, как нефтяные котировки и ситуация на Ближнем Востоке давят на гривну и что происходит с ценами на золото и серебро.
Правила централизованного теплоснабжения
Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов.
Какие отрасли наполняют бюджет
В исследовании GRADUS назвали наиболее перспективные отрасли, ныне наполняющие бюджет Украины. Лидерами здесь являются аграрный сектор и переработка сельскохозяйственной продукции, а также крупная промышленность, которые занимают по 41%.
Динамика стоимости 1- и 2-комнатных квартир
В первом полугодии 2026 динамика стоимости однокомнатных квартир в крупнейших городах Украины существенно отличалась в зависимости от района.
Также стало известно, какова цена частных домов в Украине.
Чего ждать от курса
В течение 20−24 июля официальный курс гривны по отношению к доллару демонстрировал плавное и непрерывное ослабление. Если в начале недели Национальный банк установил курс на уровне 44,6676 грн/$, то уже на 24 июля он вырос до 44,8110 грн/$. В общей сложности за пять дней доллар подорожал на 14,34 копейки, или примерно 0,3%, что свидетельствует о контролируемом изменении курса без резких колебаний.
Что задекларировали чиновники за 2025 год
По результатам анализа чиновники задекларировали наличные почти в 90 валютах мира, криптовалюту на почти 839 млн грн, зарубежную недвижимость более 4,1 млрд грн и драгоценные металлы более 1,2 млрд грн.
Кого ищут работодатели
Больше всего вакансий для молодых кандидатов сосредоточено в сфере розничной торговли, продаж и закупок. В то же время, Киевская область сохраняет лидерство по количеству предложений работы.
Также пишем, на кого сегодня наибольший спрос на рынке труда, а кто будет нужен в будущем.
Типичные ошибки инвесторов при инвестировании в REIT
Фонды недвижимости (REIT) стали одним из самых популярных способов инвестировать в реальный сектор без покупки конкретного объекта, квартиры, коммерческой площади или склада. Для многих украинских инвесторов это выглядит как «пассивный доход от аренды без головных болей»: не нужно искать арендаторов или судиться с недобросовестными, заниматься ремонтом или считать коммунальные платежи. Достаточно купить долю в фонде — и дивиденды просто должны поступать на счет.