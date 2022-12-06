День финансов: новые нормы потребления электроэнергии и требования к работе банков в случае блэкаута — Finance.ua

День финансов: новые нормы потребления электроэнергии и требования к работе банков в случае блэкаута Сегодня 17:50

Вторник, 6 декабря. Как будут работать банки в условиях длительного отсутствия электроснабжения, и что изменится в начислениях за свет.

Платежки за электроэнергию. Из-за аварийных и плановых отключений возникают ситуации, когда передать показатели счетчиков технически невозможно, при этом объемы среднесуточного потребления ожидаемо уменьшаются. Поэтому НКРЭКУ Из-за аварийных и плановых отключений возникают ситуации, когда передать показатели счетчиков технически невозможно, при этом объемы среднесуточного потребления ожидаемо уменьшаются. Поэтому НКРЭКУ приняла решение , которое делает невозможными начисления за непотребленную электроэнергию бытовым потребителям.

Требования к работе банков при блэкауте. НБУ НБУ ужесточил требования к банкам по работе в условиях длительного отсутствия электроснабжения. Так, Нацбанк обязал банки определить перечень не менее 35% отделений, которые будут работать в случае наступления блэкаута, и обеспечить их необходимым для такой работы. Кроме того, регулятор предложил банкам увеличить лимиты в банкоматах и отменить дополнительные комиссии по картам других банков.

Кстати, перечень дежурных отделений банков постоянно уточняется и обновляется. Их можно найти здесь.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявил, что Украина готовится к атакам врага на банковскую систему. В частности, вопрос подобной атаки рассматривался на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Восстановление энергосистемы. Как сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, на Как сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, на возобновление производства электроэнергии после ракетных ударов по энергетике Украины, которые россия нанесла 5 декабря, понадобится несколько дней, после чего энергетическая система начнет стабилизироваться.

Кроме энергосистемы страдает также земельный фонд Украины. По данным Госэкоинспекции, сумма ущерба, который нанесла земельным ресурсам Украины российская агрессия, — почти 500 млрд гривен.

Курс доллара падает. По данным НБУ, в ноябре 2022 года По данным НБУ, в ноябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,5% до 40,34 гривны. Это был второй месяц падения курса после непрерывного роста с октября прошлого года. При этом с начала 2022 года курс доллара на наличном рынке вырос на 48,3%.

$300 млн штрафов компаниям олигархов. Центр экономической стратегии провел исследование и обнаружил, что за 2014-2021 годы АМКУ Центр экономической стратегии провел исследование и обнаружил, что за 2014-2021 годы АМКУ оштрафовал бизнес украинских олигархов на 300 млн долларов. Никто из олигархов не торопился платить и обжаловал решение в судах. А по данным АМКУ, в течение 2015-2021 годов было уплачено всего 20% всех наложенных штрафов.

Зарплаты в производственной сфере. Согласно исследованию, по сравнению с прошлым годом в гривнах средняя начисленная зарплата работников производственных предприятий, ведущих свою операционную деятельность на западе Украины, выросла для всех категорий, кроме инженерного звена. Наибольший рост произошел для: квалифицированных рабочих — в среднем на 19-22%, а для неквалифицированных — на 8-13%. Сколько они зарабатывают — Согласно исследованию, по сравнению с прошлым годом в гривнах средняя начисленная зарплата работников производственных предприятий, ведущих свою операционную деятельность на западе Украины, выросла для всех категорий, кроме инженерного звена. Наибольший ростпроизошел для: квалифицированных рабочих — в среднем на 19-22%, а для неквалифицированных — на 8-13%. Сколько они зарабатывают — узнавайте здесь

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