Які зарплати отримуть у виробничій сфері: основні тенденції — Finance.ua

Які зарплати отримуть у виробничій сфері: основні тенденції Сьогодні 08:09 — Особисті фінанси

Які зарплати отримуть у виробничій сфері: основні тенденції

У вересні-жовтні Львівська консалтингова група провела річний огляд зарплат виробничих підприємств, які ведуть свою операційну діяльність на заході України. Портал budni.rabota.ua розповів про основні тенденції, які показав цьогорічний огляд зарплат.

Сповільнення зростання компаній та скорочення персоналу

Експерти виявили позитивну тенденцію: вже кілька років поспіль третина компаній декларує готовність зростати. Це представники легкої промисловості, компанії середнього розміру до 500 працівників. А цього року ще близько половини компаній з автомобільної галузі та складального виробництва, з персоналом по кілька тисяч працівників в різних локаціях повідомили, що також планують збільшувати штат.

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А ось іншою тенденцією є те, що впродовж двох років зростає кількість компаній, які планують скорочувати чисельність персоналу протягом наступних 6 місяців; цього року їх вже 25% від загальної кількості. Це компанії з харчової та, частково, автомобільної галузі з кількістю персоналу від 500 працівників і більше, а також невеликі компанії з кількома сотнями працівників з виробництва упакування.

У середньому плануються скорочення персоналу на 15-25%, однак в окремих компаній є також плани на скорочення всього штату. Оскільки 80% компаній-учасниць огляду мають іноземні інвестиції, відповідно скорочення персоналу, сповільнення зростання компанії в Україні або загалом згортання діяльності є одним з елементів диверсифікації ризиків, котрі несе з собою воєнний час.

Зростання зарплат у 2022 році

У порівнянні з минулим роком у гривнях середня нарахована зарплата зросла для всіх категорій працівників, окрім інженерної ланки. Найбільше зростання відбулося для робітників: кваліфікованих робітників — в середньому на 19-22%, а для некваліфікованих — на 8-13%:

наприклад, оператор на лінії з досвідом роботи понад 2 роки в середньому отримує від 14 900 грн до 16 100 грн,

а механік з досвідом — 19 200 грн.

Зарплата більшості спеціалістів також зросла на 9-14%; відповідно бухгалтер на ділянку з досвідом від 3 років отримує близько 20 000 грн. А от для спеціалістів інженерного відділу рівень оплати праці залишився в межах показників минулого року, а в деяких галузях зарплата навіть незначно зменшилась на 3-5% і становить в середньому 23 000 грн для інженера з досвідом від 3 років. Рівень зарплат керівників середньої та вищої ланок зріс незначно — до 6-8%; відповідно менеджер невеликого виробництва отримує від 41 500 грн до 45 000 грн до оподаткування.

2023 рік — зарплати спробують наздогнати інфляцію

Базові зарплати у 2023 році продовжать зростати, як і в минулі роки, однак, особливістю 2023 року буде збільшення відсотка, на котрий зростуть зарплати. У середньому для менеджерів та спеціалістів компанії планують підвищувати зарплату на 13,5-14%, а для робітників — на 16,5%.

Мінімальний відсоток перегляду становитиме 7-10%, а максимальний — до 20%. Для порівняння, минулого року роботодавці були готові підвищувати оплату в середньому на 10-12%, а зараз зростання оплати праці для всіх категорій працівників відбувається інтенсивніше через бажання роботодавців хоча б частково компенсувати інфляцію.

Саме інфляція є головною підставою для перегляду зарплат у 85% компаній.

Зарплати топменеджерів

Зарплати топменеджерів від початку війни і до середини літа були заморожені та не переглядались, на відміну від інших категорій працівників. Потім зростання рівня оплати топменеджерів відбулося практично у всіх напрямках в порівнянні минулим роком. Найбільший ріст оплати спостерігається на посадах керівників фінансової служби та продажу і становить в середньому відповідно 140 000 грн та 110 000 грн.

Топменеджери та висококваліфіковані фахівці мають вищі очікування щодо оплати праці у порівнянні з планами роботодавців, тому тенденція до розриву в 15-20% між запитами кандидатів та середньою пропозицією на ринку буде зберігатись і наступного року.

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