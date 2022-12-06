Шкода земельним ресурсам України від війни сягає майже 500 млрд гривень — Finance.ua

Шкода земельним ресурсам України від війни сягає майже 500 млрд гривень Сьогодні 10:45

Держекоінспекція України оголосила суму шкоди, яку нанесла земельним ресурсам України російська агресія — майже 500 млрд гривень.

Про це повідомляє Telegram -канал Державної екологічної інспекції України.

За даними відомства, зафіксовано, що станом на 30 листопада 2022 року внаслідок збройної агресії забруднено понад 291 млн квадратних метрів та засмічено понад 8 млрд квадратних метрів українських земель, сума заподіяної шкоди становить 448,9 млрд гривень.

"Сьогодні через війну сотні гектарів земельного фонду України засмічені відходами, забруднені шкідливими речовинами, які вивільнюються у результаті детонування, та зазнають пошкодження структури ґрунтового покриву.

Зазначені чинники призводять до пошкодження сільськогосподарських угідь, неможливості проведення посівних робіт та як наслідок — до відсутності врожаю на землях, які були порушені в результаті військової агресії", — підкреслюється у повідомленні.

Держекоінспекція наводить дані міжнародної організації ФАО (Food and Agriculture Organization), яка діє під патронатом ООН. За їх повідомленням, до початку повномасштабного вторгнення росії 20% сільськогосподарських земель України зазнали суттєвої деградації, а рівень їх розораності сягав 53% і був одним з найвищих у світі. До прикладу: у Польщі цей показник становить 36,5%, у Німеччині — 34,1%, США — 17,5%, у Китаї — 12%.

«Знищення українських земель — це злочин проти довкілля України та проблема світового масштабу, яка несе ризики настання продовольчої кризи та неможливості гарантування продовольчої безпеки для людства у майбутньому. Ворог має нести повну відповідальність за злочини проти людства та довкілля», — зазначає Держекоінспекція.

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