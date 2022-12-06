Голова Укренерго повідомив, скільки треба часу, щоб стабілізувати систему після ракетних ударів — Finance.ua
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Голова Укренерго повідомив, скільки треба часу, щоб стабілізувати систему після ракетних ударів

Енергетика
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Голова Укренерго повідомив, скільки треба часу, щоб стабілізувати систему після ракетних ударів
Голова Укренерго повідомив, скільки треба часу, щоб стабілізувати систему після ракетних ударів
На відновлення виробництва електроенергії після ракетних ударів по енергетиці України, які росія завдала 5 грудня, знадобиться кілька днів, після цього енергетична система почне стабілізуватися.
Про це повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.
Після того, як 5 грудня було випущено понад 70 ракет і близько 10 із них долітели, за словами Кудрицького, завдано значні ушкодження як електростанціям, так і підстанціям «Укренерго» — але ситуація контрольована.

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«Є певні обмеження аварійні енергопостачання... Дефіцит в енергосистемі буде в понеділок-вівторок, поки деякі енергоблоки, які сьогодні аварійно відключилися під час атаки, будуть набирати потужність. День-два потрібно на відновлення виробництва електроенергії в системі — після цього очікуємо, що ситуація стабілізується. Це буде вся Україна (з аварійними відключеннями. — Ред.). У нас є регіони, які постраждали більше за інші — зокрема, Одеська область. Зараз ми подаємо напругу туди по резервних схемах живлення, щоб заживити, перш за все, критичну інфраструктуру міста і принаймні частково подати електроенергію громадянам. Думаю, що цю ситуацію ми також вирішимо у найближчі пару днів. І по інших областях, де були аварійні відключення енергоспоживачів, зараз відновлюється енергопостачання поступово. Паралельно наші ремонтники будуть працювати над відновленням енергосистеми: підстанцій та ліній електропередач», — повідомив Кудрицький.

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Аварійні відключення були застосовані по всій країні, щоб не розбалансувати систему — зараз їх уже поступово замінюють на ліміти споживання для кожної області.
У вівторок 6 грудня ці ліміти будуть подібні до тих, що були 3-4 дні тому, сказав Кудрицький.
Голова «Укренерго» вважає, що росіяни навмисно вибрали для атаки час пікових морозів, щоб «вимкнути українську енергосистему» саме під час похолодання і завдати максимальних страждань українцям.
«Судячи з географії прильотів, не сумніваюся, що військових консультували російські енергетики», — сказав Кудрицький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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