Голова Укренерго повідомив, скільки треба часу, щоб стабілізувати систему після ракетних ударів — Finance.ua

Голова Укренерго повідомив, скільки треба часу, щоб стабілізувати систему після ракетних ударів
На відновлення виробництва електроенергії після ракетних ударів по енергетиці України, які росія завдала 5 грудня, знадобиться кілька днів, після цього енергетична система почне стабілізуватися.
Про це повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.
Після того, як 5 грудня було випущено понад 70 ракет і близько 10 із них долітели, за словами Кудрицького, завдано значні ушкодження як електростанціям, так і підстанціям «Укренерго» — але ситуація контрольована.
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«Є певні обмеження аварійні енергопостачання... Дефіцит в енергосистемі буде в понеділок-вівторок, поки деякі енергоблоки, які сьогодні аварійно відключилися під час атаки, будуть набирати потужність. День-два потрібно на відновлення виробництва електроенергії в системі — після цього очікуємо, що ситуація стабілізується. Це буде вся Україна (з аварійними відключеннями. — Ред.). У нас є регіони, які постраждали більше за інші — зокрема, Одеська область. Зараз ми подаємо напругу туди по резервних схемах живлення, щоб заживити, перш за все, критичну інфраструктуру міста і принаймні частково подати електроенергію громадянам. Думаю, що цю ситуацію ми також вирішимо у найближчі пару днів. І по інших областях, де були аварійні відключення енергоспоживачів, зараз відновлюється енергопостачання поступово. Паралельно наші ремонтники будуть працювати над відновленням енергосистеми: підстанцій та ліній електропередач», — повідомив Кудрицький.
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Аварійні відключення були застосовані по всій країні, щоб не розбалансувати систему — зараз їх уже поступово замінюють на ліміти споживання для кожної області.
У вівторок 6 грудня ці ліміти будуть подібні до тих, що були 3-4 дні тому, сказав Кудрицький.
Голова «Укренерго» вважає, що росіяни навмисно вибрали для атаки час пікових морозів, щоб «вимкнути українську енергосистему» саме під час похолодання і завдати максимальних страждань українцям.
«Судячи з географії прильотів, не сумніваюся, що військових консультували російські енергетики», — сказав Кудрицький.
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