За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на $300 млн - ЦЕС — Finance.ua
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За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на $300 млн - ЦЕС

Фондовий ринок
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За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на $300 млн - ЦЕС
За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на $300 млн - ЦЕС
За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на 300 млн дол. Ніхто з олігархів не поспішав платити і оскаржував рішення у судах.
Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії.
«Після Революції Гідності Антимонопольний комітет почав приглядатися до олігархів та проводити розслідування. Деякі з них завершилися великими за українськими мірками штрафами та навіть рішеннями про примусове розділення бізнесу. 40% від усіх штрафів, накладених АМКУ протягом 2014-2021 років, стосувалися бізнесу олігархів», — зазначають автори.
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Загалом сума штрафів становила понад 300 млн дол. Однак наразі це не стало ефективною протидією олігархам.
«По-перше, навіть великі штрафи є лише невеликою частиною прибутків, які були отримані внаслідок зловживання монопольним положенням. По-друге, є проблема з імплементацією. Компанії судяться з АМКУ навіть щодо малих штрафів, не говорячи вже про великі. Жоден великий штраф, накладений на бізнес олігархів, не був сплачений», — сказано в дослідження.
Загалом, за даними АМКУ, протягом 2015-2021 років було сплачено лише 20% усіх накладених штрафів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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