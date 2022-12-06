За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на $300 млн - ЦЕС — Finance.ua

За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на $300 млн - ЦЕС Сьогодні 12:23 — Фондовий ринок

За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на $300 млн - ЦЕС

За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на 300 млн дол. Ніхто з олігархів не поспішав платити і оскаржував рішення у судах.

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії.

«Після Революції Гідності Антимонопольний комітет почав приглядатися до олігархів та проводити розслідування. Деякі з них завершилися великими за українськими мірками штрафами та навіть рішеннями про примусове розділення бізнесу. 40% від усіх штрафів, накладених АМКУ протягом 2014-2021 років, стосувалися бізнесу олігархів», — зазначають автори.

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Загалом сума штрафів становила понад 300 млн дол. Однак наразі це не стало ефективною протидією олігархам.

«По-перше, навіть великі штрафи є лише невеликою частиною прибутків, які були отримані внаслідок зловживання монопольним положенням. По-друге, є проблема з імплементацією. Компанії судяться з АМКУ навіть щодо малих штрафів, не говорячи вже про великі. Жоден великий штраф, накладений на бізнес олігархів, не був сплачений», — сказано в дослідження.

Загалом, за даними АМКУ, протягом 2015-2021 років було сплачено лише 20% усіх накладених штрафів.

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