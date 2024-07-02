День финансов: новая фондовая биржа, рейтинг стран по уровню доходов, налоги для ФЛП в июле — Finance.ua

День финансов: новая фондовая биржа, рейтинг стран по уровню доходов, налоги для ФЛП в июле Сегодня 17:50

Во вторник, 2 июля, расскажем, как Украина оказалась в рейтинге стран с доходами выше среднего и почему военным могут задерживать выплаты.

Страна с доходами выше средних. Согласно обнародованной Согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода от Всемирного банка, Украина переведена в категорию стран с доходами выше средних. Повышение рейтинга Украины стало результатом возобновления экономического роста в 2023 году наряду с сокращением численности населения, сократившимся более чем на 15% с начала вторжения россии.

Бронирование ФЛП. В период всеобщей мобилизации в Украине индивидуальные предприниматели пока что не могут получить бронь для себя или своих сотрудников. Возможность оформления брони для ФЛП появится только после принятия специального законопроекта об экономическом бронировании. Однако даже в этом случае ФЛП В период всеобщей мобилизации в Украине индивидуальные предприниматели пока что не могут получить бронь для себя или своих сотрудников. Возможность оформления брони для ФЛП появится только после принятия специального законопроекта об экономическом бронировании. Однако даже в этом случае ФЛП должны будут соответствовать определенным критериям.

бронь от мобилизации для чиновников и работников госпредприятий. В то же время, правительство разрешило увеличить для чиновников и работников госпредприятий.

копия военно-учетного документа, ее можно получить не тратя время на очереди в ЦПАУ или ТЦК. Теперь копию документа Кстати, если нужна, ее можно получить не тратя время на очереди в ЦПАУ или ТЦК. Теперь копию документа можно сгенерировать в несколько кликов в приложении Резерв+.

Налоги для ФЛП в июле. В Украине действуют две системы налогообложения для предпринимателей: упрощенная и общая. За несвоевременную уплату единого налога В Украине действуют две системы налогообложения для предпринимателей: упрощенная и общая. За несвоевременную уплату единого налога предусмотрены штрафы и пеня : до 30 календарных дней — 5%, а если уже более 30 календарных дней — 10%.

Новая фондовая биржа. Власти Украины Власти Украины рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования вторичного рынка государственных облигаций, так как крупнейшая и старейшая фондовая биржа в стране ПФТС недостаточно капитализирована, и ее владелец подтвердил, что не будет вливать новый капитал.

Минимальная зарплата в Польше. С 1 января минимальная оплата труда за месяц в стране С 1 января минимальная оплата труда за месяц в стране составит 4626 злотых. По оценкам польского правительства, в 2025 году минимальную заработную плату получат более 3,1 миллиона работников в Польше.

три вида пособий. Добавим, что с 1 июля 2024 года украинцы в Польше смогут подать заявки на

критерии выдачи Голубой карты ЕС. Со своей стороны Италия, Греция и Нидерланды внесли изменения

Тарифы на ЖКУ. Народный депутат Олег Семинский Народный депутат Олег Семинский заявил , что до конца года не ожидается повышение тарифов на газ, электроэнергию и воду, несмотря на намеки МВФ. Он также отметил, что стоимость добычи газа позволяет сберечь стабильные цены на него.

выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, Пенсионный фонд предлагает внести изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете наи льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Покупка валюты украинцами. По По данным НБУ, население Украины в июне 2024 года продало коммерческим банкам наличную и безналичную валюту на 1,483 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,456 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 972,3 млн долларов.

Зарплата военнослужащих. Зарплата военнослужащих отличается от зарплаты наемных работников, поскольку они получают ежемесячное денежное довольствие и дополнительные премии. Однако бывают случаи, когда деньги на карту военных Зарплата военнослужащих отличается от зарплаты наемных работников, поскольку они получают ежемесячное денежное довольствие и дополнительные премии. Однако бывают случаи, когда деньги на карту военных начисляют с задержкой . Например, из-за отсутствия средств в бюджете или ненадлежащим образом сформированных запросов на выплату зарплат воинскими частями.

Кстати, Finance.ua пообщался с Александром Бойко, главой SalesDoubler. Компании, специализирующейся на предоставлении комплексных решений в сфере партнерского маркетинга. Он объяснил, как работают CPA-сети и как на этом зарабатывать:

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