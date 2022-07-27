День финансов: НБУ расширил для банков возможность продажи наличной валюты, мораторий на взыскание долгов за коммуналку — Finance.ua

День финансов: НБУ расширил для банков возможность продажи наличной валюты, мораторий на взыскание долгов за коммуналку Сегодня 17:50

В среду, 27 июля, речь шла о новых возможностях продажи наличной валюты и принятии моратория на взыскание долгов за коммуналку.

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