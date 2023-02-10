День финансов: налогообложение ФЛП в 2023, угрозы для курса гривны, бюджет войны — Finance.ua

День финансов: налогообложение ФЛП в 2023, угрозы для курса гривны, бюджет войны Сегодня 17:50

В пятницу, 10 февраля мы разбирались, что нужно знать о налогах и других нюансах для ФЛП в 2023 году. Предлагаем вам новую статью по этой теме:

Бюджет войны. Из-за нападения рф на Украину львиную долю украинского бюджета в 2022 году «съели» расходы на оборону — 38% или 1142,9 млрд грн. Это в 9 раз Из-за нападения рф на Украину львиную долю украинского бюджета в 2022 году «съели» расходы на оборону — 38% или 1142,9 млрд грн. Это в 9 раз больше, чем страна тратила на оборону до большого вторжения. Тогда расходы составляли всего 127,5 млрд грн.

Угроза для курса гривны в 2023 году. Как отметил Глава НБУ, избыток средств в банковской системе Украины Как отметил Глава НБУ, избыток средств в банковской системе Украины создает угрозу для курса гривны по отношению к доллару. По его словам, жизненно важно увязать эти средства и контролировать их движение, предложив вкладчикам привлекательную процентную ставку. Срочные депозиты — один из таких инструментов.

Под какой процент можно разместить депозит в банке. В январе 2023 года средние процентные В январе 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,6% годовых. По сравнению с концом 2022 года ставки не изменились.

Обязательства в рамках мониторинговой программы МВФ. Текущая мониторинговая программа с МВФ Текущая мониторинговая программа с МВФ содержит стратегическое заявление украинской стороны о том, что даже несмотря на полномасштабную войну, мы готовы реализовать важные для страны реформы и выстраивать долгосрочную перспективу. Какие обязательства взяла на себя Украина в рамках программы, рассказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Выход компаний из рф. Как Как пишет в своей аналитике KSE, по состоянию на 5 февраля, 183 компании, уже полностью вышедшие из рф, имели по меньшей мере 326,6 тыс. чел. персонала, $45,2 млрд годового дохода, $35,2 млрд капитала и $41,2 млрд активов. Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих операции в рф, резко возрастал до середины марта, то в течение последних 5 месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется.

Расчеты исключительно цифровыми картами. Как свидетельствуют результаты исследования MasterIndex от компании Mastercard, треть украинцев Каксвидетельствуют результаты исследования MasterIndex от компании Mastercard, треть украинцев утверждает , что готова полностью отказаться от пластиковых платежных карт в пользу цифровых в ближайшие два года.

Порядок начисления платежей за потребленное тепло. Дома со счетчиками тепла Дома со счетчиками тепла оплачивают фактически потребленное тепло по показаниям прибора учета. В домах без счетчиков начисления за тепло производятся на основе данных о периодах отсутствия электроэнергии и подачи тепла клиентам.

Ежемесячные выплаты за особые заслуги. Правительство приняло постановление о ежемесячных денежных Правительство приняло постановление о ежемесячных денежных выплатах гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной и принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Квартирная дилемма. Купать или продавать недвижимость в 2023 году, дал Monitor.Estate Владимир Копоть. Этот вопрос следует рассматривать с разных точек зрения, в зависимости от человека, перед которым стоит этот выбор. Если речь идет об инвесторах, то юрист не видит причин, почему лучше отказаться, чем вложить личные финансы. Купать или продавать недвижимость в 2023 году, дал советы юрист, СЕОВладимир Копоть. Этот вопрос следует рассматривать с разных точек зрения, в зависимости от человека, перед которым стоит этот выбор. Если речь идет об инвесторах, то юрист не видит причин, почему лучше отказаться, чем вложить личные финансы.

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