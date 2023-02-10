Вихід компаній з рф: підсумки січня (інфографіка) — Finance.ua

Вихід компаній з рф: підсумки січня (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Фондовий ринок

Станом на 5 лютого, 183 компанії, які вже повністю вийшли з рф, мали щонайменше 326,6 тис чол персоналу, $45,2 млрд річного доходу, $35,2 млрд капіталу та $41,2 млрд активів.

Компанії, які оголосили про повний вихід з росії, мали 168,0 тис чол персоналу, $33,8 млрд річного доходу, $14,4 млрд капіталу та $16,1 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 262,6 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $43,5 млрд, $18,9 млрд капіталу і $32,7 млрд активів.

Про це пише в аналітиці KSE.

Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в рф, різко зростав до середини березня, то протягом останніх 5 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ (за рахунок додавання нових компаній в базу).

Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних KSE, близько 37,9% компаній вже заявили про вихід з ринку рф або призупинили свою діяльність, але 39,9% все ще залишаються присутніми в країні, 16,2% вичікують і лише 6,0% здійснили повний вихід.

У базі даних KSE (Київської школи економіки) зареєстровано близько 1,4 тисячі компаній, дані про виручку яких перевищують 290 мільярдів доларів.І щонайменше 183 (понад 13%) з них уже продані місцевими компаніями або ліквідовані та пішли з російського ринку. У січні 2023 року KSE Institute визначив рекордну кількість зафіксованих з початку вторгнення, +25 нових виходів.

На діаграмі нижче показано частку тих, що «вийшли», та інших статусів на основі розподілу доходу. Варто зазначити, що коли ми аналізуємо статус «вийшли», варто також звертати увагу на підстатуси («призупинення діяльності» може розглядатися лише як тимчасова пауза в роботі, а «залишають ринок» — це явна ознака наміру компанії повністю вийти з росії.

Відсоток тих, хто вийшов, становить 15% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить 26% від загального доходу (з 56% часткою підстатусів таких, що призупинили діяльність та 44% тих, що залишають ринок), % компаній, що залишаються, становить 24% доходу та 35% компаній, які вичікують на базі виручки, отриманої в росії в 2021 році.

Станом на кінець січня 2023 року компанії з 33 країн і 34 галузей вже вийшли, показавши справжню реакцію на війну, розпочату росією, і не спровоковану нею агресію проти України. Найбільше компаній мали штаб-квартири в США, Німеччині, Великобританії і Фінляндії та працювали в індустріях «Їжа та напої», «Автомобілебудування», «Споживчі товари та одяг» та «Електроніка».

Ось список «виходів», яких ми нещодавно змогли ідентифікувати: AMCOR, AmRest, Bonava, Breitling SA, Caverion, DLL Group, Goodvalley, Huhtamaki, Jabil, Jones Lang LaSalle Incorporated, Kantar Group, Kemira, Linas Agro Group,Maersk, MAN, Marsh McLennan, Mayr-Melnhof, Morgan Advanced Materials, Pentair, Plasan, Scania, Sony Music Group, Valio, Vitol Group, YIT.

Також ми поки не поспішаємо присвоювати статус «вийшли» десяткам компаній, які стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно.

Ось лише деякі з них: IKEA, Mondi Group, AGCO, Volvo Cars, Lindström Group, Ikano Bank, HAVI (власник колишніх ресторанів McDonald’s в росії Олександр Говор купує приватну російську логістичну компанію HAVI), S-Group (Готелі Sokos продані, але магазини Prisma в Санкт-Петербурзі продовжують працювати).

Ці приклади, як і десятки інших, об’єднує той факт, що незважаючи на складну процедуру продажу бізнесу в росії і всі необхідні формальності, багато компаній вже змогли успішно пройти ці складні процедури і покинути росію.

Довідка Finance.ua:

на початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву «Самосанкції» (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність;

для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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