Квартирна дилема: чи варто зараз купувати нерухомість в Україні — Finance.ua

Квартирна дилема: чи варто зараз купувати нерухомість в Україні Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Квартирна дилема: чи варто зараз купувати нерухомість в Україні

Ринок нерухомості в Україні пропонує варіанти купівлі та продажу всім учасникам операцій — продавцям, які хочуть позбутися активів, інвесторам, яким потрібно максимально заробити на вкладенні, покупцям, яким хочеться скоріше в’їхати в нове житло.

Відповідь на питання, купувати чи продавати нерухомість у 2023 році, дав юрист , СЕО Monitor.Estate Володимир Копоть.

Чи варто купувати квартири у поточному році

Це питання потрібно розглядати з різних точок зору, залежно від особи, перед якою стоїть цей вибір. Якщо мова про інвесторів, то юрист не бачить причин, чому краще відмовитися, ніж вкласти особисті фінанси. Адже мінливість ринку означає, що будь-який часовий проміжок може не виправдати очікувань і принести збитки у разі неправильного менеджменту.

Тому Копоть рекомендує звернути уваги на конкретні області, які з часом забезпечать інвестора доходами з відсотків, навіть у валюті. Йдеться про прифронтові регіони, де під час воєнного стану зафіксувався досить низький рівень чеку. Тобто нерухомість коштує дешевше, ніж будь-де в Україні, зате в перспективі може компенсувати витрати і стати прибутковою.

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Що стосується звичайних українців, які думають про купівлю оселі, то їм неважливо, коли витрачати кошти. Точніше, якщо потрібно якнайшвидше забезпечити себе квартирою, то 2023 рік для цієї справи не гірший і не кращий. Інше питання — зупинити вибір на первинному чи вторинному житлі.

«Вторинка більш вигідна, бо там менше ризиків. Ви купуєте вже готовий об’єкт, куди можна в’їхати і покращувати житлові умови. Навіть використовувати його як склад чи місце тимчасового проживання, як вам заманеться. Первинка, яку купують на етапі будівництва, має ризики не бути введеною в експлуатацію. Справа навіть не в економічних факторах і війні, а сугубо юридичних або технічних причинах», — зауважив експерт.

Чи можна продавати нерухомість у 2023 році

Продавцям байдуже, коли позбуватися активів й отримувати готівку. Для них рік не важливий, особливо у випадку, коли кошти потрібні швидко. Інакша ситуація з інвесторами — їм Копоть не рекомендує поспішати з продажом. Краще почекати рік-півтора, щоб «вітер війни» окреслив вектор руху та підказав, яким чином діяти.

Аналітика підтверджує, що ціни на нерухомість постійно зростають, не виключено, що у 2024 році квартири коштуватимуть дорожче, ніж сьогодні. Тож вкладники зможуть збільшити прибуток, заробивши на курсі валют, відсотках і вартості квадратного метра.

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