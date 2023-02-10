Щомісячні виплати за особливі заслуги: кому та скільки будуть нараховувати — Finance.ua
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Щомісячні виплати за особливі заслуги: кому та скільки будуть нараховувати

Казна та Політика
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Щомісячні виплати за особливі заслуги: кому та скільки будуть нараховувати
Щомісячні виплати за особливі заслуги: кому та скільки будуть нараховувати
Уряд ухвалив постанову про щомісячні грошові виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
«20 січня Уряд ухвалив постанову, яка забезпечить здійснення щомісячних грошових виплат громадянам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з їх числа» — сказано в повідомленні.
Документ визначає розміри виплат громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» — три розміри мінімальної зарплати, або 20 100 грн на 1 січня цього року.
Розміри щомісячної грошової виплати залежно від присвоєної відзнаки з 2014 року:
  • нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів — два розміри мінімальної зарплати, або 13 400 грн;
  • нагороджені орденом «За мужність» трьох ступенів — один розмір мінімальної зарплати (6700 грн);
  • нагороджені орденом княгині Ольги трьох ступенів — один розмір мінімальної заробітної плати (6700 грн);
  • непрацездатні члени сім’ї загиблих (померлих) осіб із зазначеного переліку — один розмір мінімальної заробітної плати (6700 грн).
Призначення та виплату щомісячної грошової виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України.
«Для тих осіб, які мають право на призначення щомісячної грошової виплати та на 1 січня 2023 р. перебували на обліку в територіальних органах ПФУ, органами Пенсійного фонду здійснюватиметься призначення автоматично за матеріалами пенсійних справ із виплатою з 1 січня 2023 року», — додали в Мінсоцполітики.
Ті особи, які мають право на призначення щомісячної грошової виплати та не перебувають на обліку в органах ПФУ, мають звернутися до органів Пенсійного фонду. У разі звернення, призначення та виплата здійснюватиметься з 1 січня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 лютого 2023 року додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій;
  • уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

Військовий облік в Україні по-новому

За матеріалами:
Finance.ua
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