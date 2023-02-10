Третина українців готова перейти на розрахунки виключно цифровими картками (інфографіка) — Finance.ua

Третина українців готова перейти на розрахунки виключно цифровими картками (інфографіка) Сьогодні 08:01 — Фінтех і Картки

Третина українців готова перейти на розрахунки виключно цифровими картками (інфографіка)

Cashless залишається сталою звичкою українців попри всі виклики повномасштабної війни, а популярність безконтактних оплат за допомогою смартфона чи інших гаджетів з NFC помітно зросла.

Про це свідчать результати дослідження MasterIndex від компанії Mastercard щодо платіжних уподобань українців — користувачів банківських послуг.

Так, вже кожен другий (51%) здійснював такі види розрахунків протягом останнього року, що на 11 в.п. вище, ніж роком раніше. Третина ж українців стверджує, що готова повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових у найближчі два роки.

Інфографіка: MasterIndex

Безготівкова оплата товарів

Найбільш помітно частота безготівкових оплат впродовж року зросла у таких категоріях:

комунальні послуги — де 75% опитаних здійснювали оплати у безготівковій формі завжди;

ліки (61%);

квитки на потяг, міжміські автобуси та літаки (47%);

одяг та взуття (46%);

проїзд у міському громадському транспорті (26%).

При розрахунках у фізичних торгових точках 59% українців обирають саме безготівкові оплати, а 8% взагалі уникають магазини, де можливість оплати карткою відсутня. При цьому особливо зростає інтерес до українських брендів. Так, 58% опитаних зазначають, що протягом року частіше купували товари українського виробництва.

Серед платіжних сервісів, які набули актуальності під час війни, особливої уваги заслуговує послуга «Готівка на касі», що дозволяє знімати готівку безпосередньо на касах магазинів, АЗС, аптек та інших торговельних точок при оплаті покупок карткою. Цим сервісом минулого року скористалися 37% опитаних українців.

Інфографіка: MasterIndex

Дослідження показало, що в онлайн-оплатах українців помітно зросло використання цифрових гаманців (Apple Pay, Google Pay та ін.): 37% опитаних, що на 17 в.п. більше ніж роком раніше, вказали такий варіант оплати як один із найчастіших.

Водночас знижується кількість людей, які оплачують онлайн-замовлення готівкою при отриманні товару: якщо у 2021 році таких було 39%, то минулого року їхня кількість зменшилася до 28%.

Благодійність

Благодійність стала важливою частиною життя українців. Так, згідно з дослідженням, дві третини (66%) українців донатили безготівково протягом року. Серед усіх українців, що отримували грошову допомогу від міжнародних організацій чи фондів у 2022-му році — 90% отримували її на банківську картку.

Операції з криптовалютами

Українці продемонстрували у 2022 році все більше зацікавлення криптовалютою. 30% респондентів здійснювали або планують здійснити операції з криптою: 13% вже мали такий досвід, що вдвічі більше ніж роком раніше, а 17% — планують здійснити криптооперації упродовж цього року.

Інфографіка: MasterIndex

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