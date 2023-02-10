Бюджет війни. Витрати на оборону зросли у 9 разів за 2022 рік (інфографіка) — Finance.ua
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Бюджет війни. Витрати на оборону зросли у 9 разів за 2022 рік (інфографіка)

Казна та Політика
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Бюджет війни. Витрати на оборону зросли у 9 разів за 2022 рік (інфографіка)
Бюджет війни. Витрати на оборону зросли у 9 разів за 2022 рік (інфографіка)
Через напад рф на Україну левову частку українського бюджету у 2022 році з’їли витрати на оборону — 38% або ж 1142,9 млрд грн. Це у 9 разів більше, аніж країна витрачала на оборону до великого вторгнення. Тоді видатки складали лише 127,5 млрд грн.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Міністерства фінансів України.

Видатки бюджету в 2022 році

Окрім витрат на оборону, у воєнний рік суттєво зросли видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу — аж у 2,5 рази. Загалом за цими статтями було витрачено 454,4 млрд грн.
Майже на чверть зросли видатки на соціальний захист населення — 455,2 млрд грн проти 367,3 млрд грн у 2021 році.
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Найбільше скоротились видатки на економічну діяльність — майже удвічі, з 293,6 млрд грн до 156,4 млрд грн.
Під скорочення також попала освіта — −7% за рік. Цікаво, що видатки на загальнодержавні функції скоротилися у тому ж розмірі.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
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Витрати бюджету

Загальна сума витрат бюджету в рік повномасштабного вторгнення зросла у 1,6 раз у порівнянні з показниками 2021 року та склала 3043,5 млрд грн.
Хоча й надходження до бюджету теж зросли, але лише у 1,3 рази, що не покриває потрібні видатки. Загалом до бюджету торік надійшло 2196,3 млрд грн.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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