Рада підтримала законопроєкт про зміни до бюджету-2023 — Finance.ua
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Рада підтримала законопроєкт про зміни до бюджету-2023

Казна та Політика
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Рада підтримала законопроєкт про зміни до бюджету-2023
Рада підтримала законопроєкт про зміни до бюджету-2023
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 8399, який передбачає спрямування додаткових 5,56 млрд грн на реалізацію комплексу невідкладних заходів для подолання наслідків вторгнення рф в Україну.
Документ підтримали 266 народних депутатів, повідомляє депутат Ярослав Железняк в Telegram-каналі.
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Законопроєктом пропонується збільшити на 5 564,7 млн грн видатки та надання кредитів спеціального фонду держбюджету за рахунок грантів та допомоги від партерів (445,6 млн грн), здійснення додаткових зовнішніх запозичень (3 842,0 млн грн) та повернення коштів, наданих Міністерству економіки для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для виплати допомог (1 277,0 млн грн).
Документ передбачає спрямування:
  • 1 347,0 млрд грн — на реконструкцію та/або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові);
  • 1 115,9 млрд грн — на програму відбудови мостів;
  • 1 277,0 млрд грн — на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки;
  • 1 094,1 млрд грн — на облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні;
  • 365,7 млн грн — Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві;
  • 285 млн грн — на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону;
  • 79,9 млн грн — на закупівлю спецобладнання для лікарень.
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Реалізація законопроєкту призведе до збільшення розміру дефіциту держбюджету та граничної суми боргу на 3 842,0 млн гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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