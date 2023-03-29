День финансов: меценатские пенсии, довоенные налоги, рейтинг МФО — Finance.ua

День финансов: меценатские пенсии, довоенные налоги, рейтинг МФО
В среду, 29 марта, стало известно, как изменились пенсии после индексации и сколько могут зарабатывать украинские переселенцы в Польше.
Довоенные налоги и проверки бизнеса. Как заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, с 1 июля налоговую систему Украины вернут в довоенное состояние. Вернутся налоговые проверки и штрафы.
- Также Гетманцев объяснил, есть ли необходимость подавать налоговые декларации украинским беженцам.
Средний размер пенсии после индексации. Правительство провело уже вторую индексацию пенсионных выплат во время полномасштабной войны. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средний размер повышения составил около 600 гривен. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5200 гривен.
Добавим, что в Украине вводят «Меценатские пенсии». Кто угодно сможет перечислить пожертвование на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в Ощадбанке. Пожертвования могут быть обезличенными или персонализированными. В новой статье Finance.ua рассказывает, как сделать благотворительный взнос на пенсию и что будет с пенсиями в 2023 году:
Меценатские пенсии: что это и как получить 👨🦳👩🦳
Новый механизм трудоустройства за границей. Правительство продолжает отменять устаревшие и излишние регуляторные инструменты. Так, в Украине отменили лицензирование деятельности компаний-посредников в международном трудоустройстве и заменили ее «уведомительным принципом». Новыми правилами также запрещается компаниям-посредникам взимать с человека какие-либо гонорары за получение работы при их содействии.
- Кроме того директор департамента международной рекрутации Миграционная платформа ЕWL Марцин Колодзейчик рассказал, сколько могут зарабатывать украинские переселенцы в Польше.
Условия финансовой поддержки украинцев в Румынии. В Румынии планируют пересмотреть условия поддержки граждан из Украины. Ежедневные расходы правительства этой страны на беженцев из Украины достигают 350 тысяч евро. По схеме «50/20» (50 лей за проживание и 20 лей за питание) государство платит владельцам жилья 14 евро в день за каждого украинского беженца. Однако теперь схема поддержки, введенная в Румынии, будет изменена для обеспечения среднесрочной и долгосрочной интеграции беженцев.
Правила техосмотра для автоперевозчиков планируют изменить. В Украине предлагают отменить двойную плату за технический осмотр для автоперевозчиков, ездящих за границу. Речь идет о внутреннем ТО и техосмотре по европейским стандартам. В настоящее время перевозчики вынуждены платить за оба.
Доставка McDonald’s через Bolt Food. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s 29 марта приступила к сотрудничеству с сервисом доставки Bolt Food. Теперь клиенты смогут выбирать среди двух сервисов (до этого заказать еду можно было через Glovo). Доставка в тестовом варианте будет работать в 21 ресторанах McDonald’s в Киеве и 4 ресторанах во Львове.
Liobank Дубилета во Вьетнаме. Соучредитель monobank Дмитрий Дубилет вместе с командой стартапа Fintech Farm запустили необанк Liobank во Вьетнаме. Вьетнамский необанк Liobank был запущен в партнерстве с банком Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB).
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