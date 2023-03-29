День финансов: меценатские пенсии, довоенные налоги, рейтинг МФО — Finance.ua

День финансов: меценатские пенсии, довоенные налоги, рейтинг МФО Сегодня 17:50

В среду, 29 марта, стало известно, как изменились пенсии после индексации и сколько могут зарабатывать украинские переселенцы в Польше.

Довоенные налоги и проверки бизнеса. Как заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, с 1 июля налоговую систему Украины вернут в довоенное состояние. Вернутся Как заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, с 1 июля налоговую систему Украины вернут в довоенное состояние. Вернутся налоговые проверки и штрафы

Также Гетманцев объяснил, есть ли необходимость подавать налоговые декларации украинским беженцам.

Средний размер пенсии после индексации. Правительство провело уже вторую индексацию пенсионных выплат во время полномасштабной войны. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средний размер повышения составил около 600 гривен. Теперь Правительство провело уже вторую индексацию пенсионных выплат во время полномасштабной войны. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средний размер повышения составил около 600 гривен. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5200 гривен.

Добавим, что в Украине вводят «Меценатские пенсии». Кто угодно сможет перечислить пожертвование на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в Ощадбанке. Пожертвования могут быть обезличенными или персонализированными. В новой статье Finance.ua рассказывает, как сделать благотворительный взнос на пенсию и что будет с пенсиями в 2023 году:

Новый механизм трудоустройства за границей. Правительство продолжает отменять устаревшие и излишние регуляторные инструменты. Так, в Украине отменили лицензирование деятельности компаний-посредников в международном трудоустройстве и заменили ее «уведомительным принципом». Правительство продолжает отменять устаревшие и излишние регуляторные инструменты. Так, в Украине отменили лицензирование деятельности компаний-посредников в международном трудоустройстве и заменили ее «уведомительным принципом». Новыми правилами также запрещается компаниям-посредникам взимать с человека какие-либо гонорары за получение работы при их содействии.

Кроме того директор департамента международной рекрутации Миграционная платформа ЕWL Марцин Колодзейчик рассказал, сколько могут зарабатывать украинские переселенцы в Польше.

Условия финансовой поддержки украинцев в Румынии. В Румынии планируют пересмотреть В Румынии планируют пересмотреть условия поддержки граждан из Украины . Ежедневные расходы правительства этой страны на беженцев из Украины достигают 350 тысяч евро. По схеме «50/20» (50 лей за проживание и 20 лей за питание) государство платит владельцам жилья 14 евро в день за каждого украинского беженца. Однако теперь схема поддержки, введенная в Румынии, будет изменена для обеспечения среднесрочной и долгосрочной интеграции беженцев.

Правила техосмотра для автоперевозчиков планируют изменить. В Украине предлагают отменить двойную плату за В Украине предлагают отменить двойную плату за технический осмотр для автоперевозчиков , ездящих за границу. Речь идет о внутреннем ТО и техосмотре по европейским стандартам. В настоящее время перевозчики вынуждены платить за оба.

Доставка McDonald’s через Bolt Food. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s 29 марта приступила к сотрудничеству с сервисом доставки Bolt Food. Теперь клиенты смогут выбирать среди двух сервисов (до этого заказать еду можно было через Glovo). Доставка в тестовом варианте будет Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s 29 марта приступила к сотрудничеству с сервисом доставки Bolt Food. Теперь клиенты смогут выбирать среди двух сервисов (до этого заказать еду можно было через Glovo). Доставка в тестовом варианте будет работать в 21 ресторанах McDonald’s в Киеве и 4 ресторанах во Львове.

Liobank Дубилета во Вьетнаме. Соучредитель monobank Дмитрий Дубилет вместе с командой стартапа Fintech Farm запустили Соучредитель monobank Дмитрий Дубилет вместе с командой стартапа Fintech Farm запустили необанк Liobank во Вьетнаме . Вьетнамский необанк Liobank был запущен в партнерстве с банком Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB).

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