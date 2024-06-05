День финансов: «люфт в графиках» выключения света, удостоверение ветерана в «Дія», новая услуга Укрпочты — Finance.ua

День финансов: «люфт в графиках» выключения света, удостоверение ветерана в «Дія», новая услуга Укрпочты Сегодня 17:30

Сегодня, 5 июня, мы в новой статье исследовали, сколько же зарабатывают ведущие автомобильные компании и что именно влияет на их прибыль. Все детали в статье:

В ДТЭК рассказали о «люфте в графиках». Графики отключения могут происходить с погрешностью в 30 минут. При этом в Киеве графики соблюдаются в 95−97% случаев. Об этом заявил Графики отключения могут происходить с погрешностью в 30 минут. При этом в Киеве графики соблюдаются в 95−97% случаев. Об этом заявил гендиректор YASNO. «Очень быстро меняется потребление. Я называю это диспетчерской игрой. Приведу пример. Есть две линии, и нужно сделать так, чтобы у них свет было 50 на 50, то есть ровно по четыре часа. В определенный момент нужно выключить одну линию и включить другую, но это не происходит одномоментно, в одну секунду», — рассказывает представитель компании

В «Дія» добавили удостоверение ветерана. В приложении «Дія» появился новый цифровой документ защитников и защитниц — удостоверение ветерана. Теперь не нужно носить с собой бумажный аналог. Об этом В приложении «Дія» появился новый цифровой документ защитников и защитниц — удостоверение ветерана. Теперь не нужно носить с собой бумажный аналог. Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Минобороны запускает проект по рекрутингу операторов беспилотников.

«Укрпочта» запустила новую услугу. С 5 июня Укрпочта запускает услугу оплаты тары получателем. Об этом С 5 июня Укрпочта запускает услугу оплаты тары получателем. Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества «Укрпочта» Игорь Смилянский.

Каких профессий больше всего не хватает на фронте. На фронте есть большая потребность в военных На фронте есть большая потребность в военных медиках , и для их набора через рекрутинговые центры предусмотрена отдельная программа, позволяющая лицам с медицинским образованием быстро стать военными врачами с офицерскими званиями.

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Что нужно сделать, когда не хватает страхового стажа. По законодательству Украины предусмотрены разные виды пенсий, каждый из которых предусматривает определенные требования к возрасту лица, продолжительности страхового стажа и особому статусу. Об этом По законодательству Украины предусмотрены разные виды пенсий, каждый из которых предусматривает определенные требования к возрасту лица, продолжительности страхового стажа и особому статусу. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

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