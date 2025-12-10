День финансов: личные инвестиционные счета, проведение выборов во время войны, курс доллара в 2026 году Сегодня 17:45

В среду, 10 декабря, расскажем о полезных финансовых привычках и курсе доллара в следующем году.

Личные инвестиционные счета

НКЦБФР в ближайшее время планирует запустить новый инструмент для инвестирования — личные инвестиционные счета. Идея состоит в том, чтобы инвестиционные фирмы, а не банки получили возможность открывать инвестиционные счета для людей. Люди смогут переводить деньги на эти счета и осуществлять инвестиции.

Так формируется замкнутый финансовый круг, но можно ли из него вырваться?

Finance.ua пообщался с финансовым консультантом в сфере накопительного страхования Ярославом Кучером. Совместно с ним расскажем о том, как выйти из цикла от зарплаты до зарплаты и начать формировать здоровые финансовые привычки уже сейчас:



Проведение выборов во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы в Украине, отметил , что готов к выборам и «не держится» за должность.

Зеленский обратился к США и европейским партнерам с просьбой обеспечить безопасность для проведения выборов. В случае получения таких гарантий Украина будет готова к выборам «в следующие 60−90 дней».

План отказа ЕС от российского газа

Послы стран Европейского Союза одобрили план поэтапного отказа от импорта российского газа до конца 2027 года. Соглашение предусматривает прекращение импорта российского сжиженного природного газа до конца 2026 года, а трубопроводного газа — до конца сентября 2027 года.

Международная помощь

В 2025 г. Украина получила минимальный объем иностранной помощи с начала полномасштабного вторжения, а Европа не смогла компенсировать сокращение помощи со стороны США. Европа выделила Украине лишь около 4,2 миллиарда евро дополнительной военной помощи, что мало, чтобы компенсировать прекращение поддержки США.

Если эти более медленные темпы сохранятся в оставшиеся месяцы, 2025 год станет годом с самым низким уровнем новых ассигнований помощи Украине с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году, говорят аналитики.

Цены на вторичке

Как свидетельствуют данные ЛУН, в 2025 году средневзвешенные цены на вторичке стремительно шли вверх — самое ощутимое подорожание квартир всех сегментов наблюдалось в западных и центральных областях Украины. Даже в наиболее обстреливаемых северных и восточных городах по итогам года цены на жилье продемонстрировали восходящий тренд. Наибольшее подорожание коснулось именно 2-комнатных квартир.

Проблемы с кадрами

Результаты исследования KPMG показывают , что с 2022 по 2025 годы в Украине наблюдается частичное возвращение к традиционным офисным форматам, тогда как в мире доля гибридной работы выросла с 28% до 65%. За последние три года мобилизация стала основным фактором кадровых решений. 74% СЕО сообщили о потере части персонала или необходимости сосредоточения на бронировании специалистов.

Обеспечение населения светом

Кабинет Министров принял ряд решений для стабилизации ситуации в энергосистеме и обеспечения населения светом. Так, ОВА, органы местного самоуправления и коммунальные предприятия должны обеспечить уменьшение неважного потребления.

🗨️ «Дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов не приоритетны во время сложной ситуации в энергетике» , — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Штрафы за отсутствие страхования в Польше

Водители, имеющие просроченные полисы страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, с 1 января будут получать увеличенные штрафы . Изменения связаны с ростом минимальной заработной платы до 4806 злотых брутто.

Так, с 1 января 2026 года для легковых автомобилей максимальная сумма штрафа составит 9610 злотых.

143,8% больше по сравнению с ноябрем 2024 года. Кстати, по данным Института исследований авторынка, суммарный объем сегмента легковых электромобилей по итогам ноября 2025 года составил 13,5 тыс., что на 2,3% меньше, чем в октябре, но набольше по сравнению с ноябрем 2024 года.

Курс доллара в 2026 году

Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает , что резких изменений относительно курса не следует ожидать из-за режима управляемой гибкости.

«С долларом, как и в предыдущие годы, ничего не произойдет по одной простой причине: потому что доллар сейчас не в режиме свободного плавания, а в режиме управляемой гибкости. И каким будет курс доллара, по сути, на 99% определяет НБУ» , — говорит Гетман. 🗨️, — говорит Гетман.

