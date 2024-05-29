День финансов: курс доллара, зарплаты военных с июня, акцизный налог на горючее — Finance.ua

День финансов: курс доллара, зарплаты военных с июня, акцизный налог на горючее Сегодня 17:40

В среду, 29 мая, речь шла о следующем:

Идея финансирования Украины на средства российских активов. В настоящее время внимание экспертов приковано, в частности, к варианту долгового финансирования (займа или ценных бумаг) с обеспечением в виде российских суверенных активов. Об этом В настоящее время внимание экспертов приковано, в частности, к варианту долгового финансирования (займа или ценных бумаг) с обеспечением в виде российских суверенных активов. Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный по результатам круглого стола «Размораживание замороженных активов для общественного блага» в рамках UkraineSecurityForum в Брюсселе.

НБУ назвал три источника финансирования потребностей Украины во время войны.

Что происходит с курсом доллара в Украине. Ослабление официального курса гривны, наблюдаемое начиная с 20 мая, вызвано, скорее всего, не увеличением спроса на иностранную валюту, а другими факторами. К примеру, Ослабление официального курса гривны, наблюдаемое начиная с 20 мая, вызвано, скорее всего, не увеличением спроса на иностранную валюту, а другими факторами. К примеру, возможным «политическим» решением НБУ относительно необходимости дальнейшей контролируемой девальвации гривны.

В Раде хотят разрешить баллотироваться в депутаты тем, кто выехал за границу во время войны. В парламенте зарегистрирован проект изменений в Избирательный кодекс Украины, которые касаются противодействия сексизму в избирательных процессах и обеспечения сбалансированного представительства женщин и мужчин в Верховной Раде и местных советах. Об этом В парламенте зарегистрирован проект изменений в Избирательный кодекс Украины, которые касаются противодействия сексизму в избирательных процессах и обеспечения сбалансированного представительства женщин и мужчин в Верховной Раде и местных советах. Об этом сообщается в проекте № 11 300.

Доллар может вырасти до 41 гривны через месяц-полтора. Курс доллара может вырасти до уровня 41 гривну в ближайший месяц или полтора. Такое мнение Курс доллара может вырасти до уровня 41 гривну в ближайший месяц или полтора. Такое мнение высказал экономист Александр Савченко в эфире «Утро. LIVE».

Зарплаты военных с 1 июня. В Украине зарплаты военных в июне не изменятся. Также они могут получать доплаты за пребывание на передовой в течение 30 дней. Как В Украине зарплаты военных в июне не изменятся. Также они могут получать доплаты за пребывание на передовой в течение 30 дней. Как говорится в разъяснениях Министерства обороны, денежное довольствие выплачивается до 20 числа ежемесячно (текущего месяца за прошлый).

Акцизный налог на горючее. В Украине В Украине готовятся повысить акцизный налог на все виды топлива — бензин, дизель, сжиженный газ и альтернативное моторное топливо. Кабмин еще в марте одобрил соответствующий законопроект, и если Верховная Рада его примет, акцизы вырастут уже с июля, что может повлечь за собой рост цен на АЗС. Пересмотр акцизов правительство аргументировало необходимостью приближения национального законодательства к законодательству ЕС.

Крупнейшие работодатели в регионах. Большинство компаний уменьшили штат с начала полномасштабной войны, в то же время есть и те, кто увеличил количество сотрудников почти вдвое. Об этом свидетельствует рейтинг Большинство компаний уменьшили штат с начала полномасштабной войны, в то же время есть и те, кто увеличил количество сотрудников почти вдвое. Об этом свидетельствует рейтинг работодателей Опендатабот.

«Резерв+» будет иметь силу военного билета. Уже через несколько недель информацию из нового приложения от Минобороны «Резерв+», которое заработало в Украине 18 мая, приравняют к военно-учетному документу, который будет иметь такую ​​же юридическую силу, как бумажный военный билет или приписное свидетельство. Об этом представители Минобороны сообщили в интервью Уже через несколько недель информацию из нового приложения от Минобороны «Резерв+», которое заработало в Украине 18 мая, приравняют к военно-учетному документу, который будет иметь такую ​​же юридическую силу, как бумажный военный билет или приписное свидетельство. Об этом представители Минобороны сообщили в интервью изданию Телеграф.

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