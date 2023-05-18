День финансов: крупнейшие доноры Украины, регистрация недвижимости в "Дія", идеальные карты для покупок в супермаркетах — Finance.ua

День финансов: крупнейшие доноры Украины, регистрация недвижимости в "Дія", идеальные карты для покупок в супермаркетах Сегодня 17:50

Четверг, 18 мая. Кому хотят запретить отключать свет, и как отказаться от соцвыплат онлайн.

17 млрд от иностранных партнеров. По состоянию на 17 мая общий объем финансирования государственного бюджета Украины составил 841,6 млрд гривен (23 млрд долларов). По состоянию на 17 мая общий объем финансирования государственного бюджета Украины составил 841,6 млрд гривен (23 млрд долларов). Иностранные партнеры выделили с начала года 16,9 млрд долларов: из них ЕС выделил 6,5 млрд долларов; США — 4,75 млрд долларов; МВФ — 2,7 млрд долларов; Канада — 1,75 млрд долларов.

В сентябре США планируют огласить пакет помощи Украине на 2024 год.

Банки конкурируют за средства клиентов. Как свидетельствуют данные НБУ , в первом квартале этого года банки конкурировали за средства клиентов, поднимая депозитные ставки как для физических лиц, так и для бизнеса. В среднем стоимость 12-месячных депозитов физических лиц выросла за квартал на 1,2 п. п. до 13,9% годовых, трехмесячных — до 12,4% годовых.

Также по данным НБУ, стоимость кредитов почти стабилизировалась. За I квартал 2023 года ставки по потребительским кредитам физическим лицам колебались в среднем около 30% годовых, по кредитам субъектам хозяйствования — около 20% годовых.

Некоторым украинцам хотят запретить отключать свет. НКРЭКУ направила письмо правительству о введении Порядка защиты уязвимых потребителей электроэнергии. Проектом предлагается запретить отключать от электроэнергии уязвимых потребителей.

Депутаты также предлагают определять размер доплаты военным по-новому. Авторы проекта закона предлагают Верховной Раде определять условия выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим в зависимости от размера минимальной заработной платы.

Отказаться от соцвыплат можно онлайн. Украинцы, находящиеся за границей, могут дистанционно отказаться от получения различных видов социальной помощи или жилищных субсидий и льгот по оплате коммунальных услуг. В Минсоцполитики Украинцы, находящиеся за границей, могут дистанционно отказаться от получения различных видов социальной помощи или жилищных субсидий и льгот по оплате коммунальных услуг. В Минсоцполитики подготовили инструкцию

Регистрация недвижимости в «Дія». Сегодня, 18 мая, жители Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцк Сегодня, 18 мая, жители Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцк смогут подать заявление на регистрацию прав на недвижимое имущество через портал «Дія». Те же, кто не использовал портал «Дія», вынуждены были пройти как минимум 3 госучреждения, чтобы зарегистрировать права на свое недвижимое имущество.

19-летие Wizz Air. Авиакомпания Wizz Air 18 мая проводит однодневную распродажу авиабилетов. Такая акция по случаю 19-летия. Скидка до 19% действует на все маршруты авиакомпании и не ограничена по дате перелета. Как приобрести билет со скидкой — Авиакомпания Wizz Air 18 мая проводит однодневную распродажу авиабилетов. Такая акция по случаю 19-летия. Скидка до 19% действует на все маршруты авиакомпании и не ограничена по дате перелета. Как приобрести билет со скидкой — рассказываем здесь

Кстати, австралийская авиакомпания Qantas Airways запустит самый длинный рейс в мире. Маршрут протянется на 17 000 км. За время полета — около 20 часов — пассажиры смогут увидеть два восхода солнца, поскольку он будет менять часовые пояса. Сколько Qantas будет взимать за билет или как будет выглядеть обслуживание на борту, пока неизвестно.

Трудоустройство кандидатов без опыта в ІТ. Основатель Netpeak Group Артем Бородатюк привел Основатель Netpeak Group Артем Бородатюк привел несколько интересных фактов о трудоустройстве кандидатов без опыта работы. По его словам, активные соискатели, не имеющие опыта работы, находят работу в среднем за 44 дня. А для получения офера нужно разослать 50 резюме.

Выгодные покупки в супермаркетах. За покупками можно пойти с любой кредитной картой. Но лишь некоторые из них позволяют получить дополнительную прибыль благодаря кешбэку за покупки в супермаркетах. Finance.ua собрал в одном материале банковские карты, которые идеально подойдут для походов в магазин:

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