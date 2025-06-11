День финансов: крипторезерв в Украине, новые уведомления в «Дії», долги ФЛП — Finance.ua

День финансов: крипторезерв в Украине, новые уведомления в «Дії», долги ФЛП
Среда, 11 июня. Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек» и ряда россиян, а в Раде предложили создать крипторезерв Украины.
Санкции СНБО
Владимир Зеленский подписал указ № 395/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных экономических санкциях. Санкции наложены на 9 российских юридических лиц из сферы образования и общественных организаций. Также в списке 46 физических лиц.
Крипторезерв в Украине
Народные депутаты зарегистрировали проект закона о включении виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины. Инициатива позволит регулятору самостоятельно решать, добавлять ли виртуальные активы в государственные резервы и какие именно активы использовать.
Авто из США
Как сообщает «Укравтопром», за прошедший месяц украинцы приобрели почти 4,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 12% больше, чем в мае 2024 года. Наибольшая доля из этого количества (44%) — бензиновые авто.
🚗 Сегодня выбор транспорта все больше становится вызовом. Что выгоднее купить в 2025 году: электрокар или авто с традиционным типом двигателя, читайте во второй части материала:
Электромобили или бензиновые автомобили: что выбрать в 2025 году с точки зрения денег?
Первую часть можно прочитать здесь.
Уведомление о снятии с места жительства
Пользователи «Дії» будут получать уведомления, если их снимут с места регистрации по заявлению владельца жилья. Чтобы получить такое уведомление, ваши персональные данные и налоговый номер должны быть внесены в Реестр территориального общества.
Расходы на оборону
Из-за меньших объемов прямой помощи в виде оружия от международных партнеров, Украина в этом году активнее финансирует закупки вооружения собственными силами. Для этого правительство готовится внести изменения в госбюджет примерно на 400 млрд грн.
В то же время Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Украины в 2026 году.
ФЛПы наращивают долги
По данным Опендатабот, в начале 2025 года налоговые долги имели 42 282 предпринимателя. Общая сумма налогового долга ФЛП с начала полномасштабной войны выросла почти на 6 млрд грн — почти вдвое.
Прогноз для экономики Украины
Как говорится в прогнозе Всемирного банка, рост экономики Украины увеличится с 2,0% в 2025 году до 5,2% в 2026 году. Перспективы долгосрочного урегулирования остаются неопределенными.
По данным Счетной палаты, в первом квартале 2025 года на погашение и обслуживание государственного долга Украина потратила каждую шестую гривну, поступившую в бюджет.
Кто требуется на рынке труда
Ситуация на рынке труда сложная. Сейчас наблюдается спрос на рабочие профессии.
📢 «Как-то так складывается, что у нас не хватает кадров, и в то же время многие говорят о том, что не могут найти себе достаточно хорошую работу, которая бы отвечала их ожиданиям», — рассказала заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник.
Аналитики DOU опубликовали результаты опроса, в котором исследовали, работают ли украинские айтишники сверх стандартного рабочего графика. Компании не всегда за это платят отдельно, но медианные зарплаты у тех, кто дежурит, часто на 5−10% выше.
Как сообщил народный депутат Даниил Гетманцев, в I квартале 2025 года средняя зарплата в Украине составила 23 460 грн, что почти на четверть (24,1%) больше, чем в прошлом году. Реальный рост зарплат превысил уровень инфляции на 10,5 процентных пункта.
«Укрпочта» банк
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский рассказал, что первые услуги нового государственного банка «Укрпочты» заработают уже летом. Украинцы смогут расплачиваться картой везде, где есть связь. Полноценный запуск инфраструктуры планируется через 6−8 месяцев.
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