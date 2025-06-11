День финансов: крипторезерв в Украине, новые уведомления в «Дії», долги ФЛП — Finance.ua

День финансов: крипторезерв в Украине, новые уведомления в «Дії», долги ФЛП Сегодня 17:45

Среда, 11 июня. Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек» и ряда россиян, а в Раде предложили создать крипторезерв Украины.

Санкции СНБО

Владимир Зеленский подписал указ № 395/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных экономических санкциях. Санкции наложены на 9 российских юридических лиц из сферы образования и общественных организаций. Также в списке 46 физических лиц.

Крипторезерв в Украине

Народные депутаты зарегистрировали проект закона о включении виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины. Инициатива позволит регулятору самостоятельно решать, добавлять ли виртуальные активы в государственные резервы и какие именно активы использовать.

Авто из США

Как сообщает «Укравтопром», за прошедший месяц украинцы приобрели почти 4,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 12% больше, чем в мае 2024 года. Наибольшая доля из этого количества (44%) — бензиновые авто.

🚗 Сегодня выбор транспорта все больше становится вызовом. Что выгоднее купить в 2025 году: электрокар или авто с традиционным типом двигателя, читайте во второй части материала:

Первую часть можно прочитать здесь.

Уведомление о снятии с места жительства

Пользователи «Дії» будут получать уведомления, если их снимут с места регистрации по заявлению владельца жилья. Чтобы получить такое уведомление, ваши персональные данные и налоговый номер должны быть внесены в Реестр территориального общества.

Расходы на оборону

Из-за меньших объемов прямой помощи в виде оружия от международных партнеров, Украина в этом году активнее финансирует закупки вооружения собственными силами. Для этого правительство готовится внести изменения в госбюджет примерно на 400 млрд грн.

В то же время Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Украины в 2026 году.

ФЛПы наращивают долги

По данным Опендатабот, в начале 2025 года налоговые долги имели 42 282 предпринимателя. Общая сумма налогового долга ФЛП с начала полномасштабной войны выросла почти на 6 млрд грн — почти вдвое.

Прогноз для экономики Украины

Как говорится в прогнозе Всемирного банка, рост экономики Украины увеличится с 2,0% в 2025 году до 5,2% в 2026 году. Перспективы долгосрочного урегулирования остаются неопределенными.

По данным Счетной палаты, в первом квартале 2025 года на погашение и обслуживание государственного долга Украина потратила каждую шестую гривну, поступившую в бюджет.

Кто требуется на рынке труда

Ситуация на рынке труда сложная. Сейчас наблюдается спрос на рабочие профессии.

«Как-то так складывается, что у нас не хватает кадров, и в то же время многие говорят о том, что не могут найти себе достаточно хорошую работу, которая бы отвечала их ожиданиям», — , — рассказала заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник.

Аналитики DOU опубликовали результаты опроса, в котором исследовали, работают ли украинские айтишники сверх стандартного рабочего графика. Компании не всегда за это платят отдельно, но медианные зарплаты у тех, кто дежурит, часто на 5−10% выше.

Как сообщил народный депутат Даниил Гетманцев, в I квартале 2025 года средняя зарплата в Украине составила 23 460 грн, что почти на четверть (24,1%) больше, чем в прошлом году. Реальный рост зарплат превысил уровень инфляции на 10,5 процентных пункта.

«Укрпочта» банк

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский рассказал , что первые услуги нового государственного банка «Укрпочты» заработают уже летом. Украинцы смогут расплачиваться картой везде, где есть связь. Полноценный запуск инфраструктуры планируется через 6−8 месяцев.

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