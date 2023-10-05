День финансов: компенсация за разрушенное жилье, рост украинской экономики, конфискация российских активов — Finance.ua

День финансов: компенсация за разрушенное жилье, рост украинской экономики, конфискация российских активов Сегодня 17:50

Четверг, 5 октября. Почему НБУ отпустил курс именно сейчас, и при каких условиях состоятся выборы во время войны.

Компенсация за разрушенное жилье. Верховная Рада Верховная Рада проголосовала за выплату компенсаций украинцам, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное в результате войны жилье.

Списание военного имущества. Депутаты также Депутаты также упростили процедуру списания утраченного в бою военного имущества. Законопроект позволяет командирам воинских частей списывать имущество (кроме оружия) стоимостью до 100 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 млн ​​грн) путем упрощенной процедуры.

Кабинет Министров поддержал пилотный проект, благодаря которому военные и их семьи смогут получить психологическую помощь и поддержку в решении бытовых вопросов.

Почему НБУ отпустил курс именно сейчас? Замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что с начала полномасштабной войны регулятор говорил о том, что фиксация курса — это временное явление. В НБУ считают, что все предпосылки для контролируемого внедрения курсовой гибкости Замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что с начала полномасштабной войны регулятор говорил о том, что фиксация курса — это временное явление. В НБУ считают, что все предпосылки для контролируемого внедрения курсовой гибкости уже сформировались . Также Гелетий рассказал , есть ли сейчас основания для того, чтобы доллар был по 50.

МВФ поддерживает решение Нацбанка перейти от режима фиксированного курса гривны к режиму управляемой гибкости и считает, что это еще больше поддержит устойчивость экономики и валютного рынка.

В новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, почему НБУ отпустил курс, и что теперь будет с гривной:

Рост украинской экономики. Всемирный банк Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году, что соответственно на 1,5 и 0,5 процентных пункта выше июньских оценок.

В то же время МВФ оценивает рост экономики на уровне 3%.

Конфискация активов РФ. В США и странах Европы изучают правовые основания использования российских замороженных активов на восстановление Украины. Украина В США и странах Европы изучают правовые основания использования российских замороженных активов на восстановление Украины. Украина может получить 300 миллиардов долларов.

Минимальная зарплата на уровне 9,2 тыс. Профсоюзы Профсоюзы настаивают на повышении минимальной зарплаты в Украине на 2024 год до фактического прожиточного минимума с учетом прогнозного уровня инфляции. По предварительным расчетам профсоюзов, прожиточный минимум в 2024 году составит 9257 грн. В то время как минимальная зарплата на следующий год, согласно проекту госбюджета, составит 8 тыс. гривен.

11 тыс. грн помощи. Эстонский совет по делам беженцев Эстонский совет по делам беженцев будет выделять денежную помощь украинцам в размере 3,6 тысяч гривен в течение трех месяцев с момента утверждения заявки. Выплаты доступны жителям шести областей.

Новые правила оплаты за проезд в столице. С 4 октября оплата за проезд с банковских карт во всем общественном транспорте будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые две вместе. Сейчас в КГГА С 4 октября оплата за проезд с банковских карт во всем общественном транспорте будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые две вместе. Сейчас в КГГА объясняют , что изменение процедуры списания средств после расчета банковской картой является сугубо техническим решением и позволит городу сэкономить.

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Выборы во время войны. По словам президента Зеленского, По словам президента Зеленского, проводить выборы в условиях войны — дело непростое. Однако, если удастся решить два вопроса, они вполне могут состояться и во время действия военного положения.

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