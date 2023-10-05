День финансов: компенсация за разрушенное жилье, рост украинской экономики, конфискация российских активов — Finance.ua

День финансов: компенсация за разрушенное жилье, рост украинской экономики, конфискация российских активов
Четверг, 5 октября. Почему НБУ отпустил курс именно сейчас, и при каких условиях состоятся выборы во время войны.
Компенсация за разрушенное жилье. Верховная Рада проголосовала за выплату компенсаций украинцам, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное в результате войны жилье.
Списание военного имущества. Депутаты также упростили процедуру списания утраченного в бою военного имущества. Законопроект позволяет командирам воинских частей списывать имущество (кроме оружия) стоимостью до 100 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 млн грн) путем упрощенной процедуры.
- Кабинет Министров поддержал пилотный проект, благодаря которому военные и их семьи смогут получить психологическую помощь и поддержку в решении бытовых вопросов.
Почему НБУ отпустил курс именно сейчас? Замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что с начала полномасштабной войны регулятор говорил о том, что фиксация курса — это временное явление. В НБУ считают, что все предпосылки для контролируемого внедрения курсовой гибкости уже сформировались. Также Гелетий рассказал, есть ли сейчас основания для того, чтобы доллар был по 50.
- МВФ поддерживает решение Нацбанка перейти от режима фиксированного курса гривны к режиму управляемой гибкости и считает, что это еще больше поддержит устойчивость экономики и валютного рынка.
В новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, почему НБУ отпустил курс, и что теперь будет с гривной:
Рост украинской экономики. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году, что соответственно на 1,5 и 0,5 процентных пункта выше июньских оценок.
- В то же время МВФ оценивает рост экономики на уровне 3%.
Конфискация активов РФ. В США и странах Европы изучают правовые основания использования российских замороженных активов на восстановление Украины. Украина может получить 300 миллиардов долларов.
Минимальная зарплата на уровне 9,2 тыс. Профсоюзы настаивают на повышении минимальной зарплаты в Украине на 2024 год до фактического прожиточного минимума с учетом прогнозного уровня инфляции. По предварительным расчетам профсоюзов, прожиточный минимум в 2024 году составит 9257 грн. В то время как минимальная зарплата на следующий год, согласно проекту госбюджета, составит 8 тыс. гривен.
11 тыс. грн помощи. Эстонский совет по делам беженцев будет выделять денежную помощь украинцам в размере 3,6 тысяч гривен в течение трех месяцев с момента утверждения заявки. Выплаты доступны жителям шести областей.
Новые правила оплаты за проезд в столице. С 4 октября оплата за проезд с банковских карт во всем общественном транспорте будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые две вместе. Сейчас в КГГА объясняют, что изменение процедуры списания средств после расчета банковской картой является сугубо техническим решением и позволит городу сэкономить.
россию покинули еще 11 международных компаний. По данным KSE Institute, в сентябре 2023 года с российского рынка вышли 11 иностранных компаний — таким образом, общее количество покинувших рф бизнесов достигло 284, еще почти 2000 продолжают работать или выжидать.
Выборы во время войны. По словам президента Зеленского, проводить выборы в условиях войны — дело непростое. Однако, если удастся решить два вопроса, они вполне могут состояться и во время действия военного положения.
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