День финансов: изменения с 1 февраля, тарифы на газ, карты с кешбэком — Finance.ua

День финансов: изменения с 1 февраля, тарифы на газ, карты с кешбэком Сегодня 17:50

В среду, 1 февраля, предлагаем посмотреть, какие изменения ждут украинцев с началом этого месяца: замена на LED-лампы, льготы на коммуналку, счет для ЕСВ, выплаты военным и украинцам в Польше — все подробности здесь.

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Тарифы на газ в феврале. В феврале 2023 года стоимость газа для населения В феврале 2023 года стоимость газа для населения останется неизменной в рамках годовых тарифов. Цены на следующий месяц обнародовали 9 компаний-поставщиков, они колеблются в пределах 7,70–9,99 грн за куб. м.

Рост объемов фондирования и срочности депозитов. В четвертом квартале 2022 года объемы В четвертом квартале 2022 года объемы привлеченных банками средств (фондирование) от клиентов увеличились, а средняя стоимость возросла. Доля обязательств в иностранной валюте растет уже два квартала подряд. При этом банкиры рассказали, что будут влиять на курс гривны в феврале.

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Старт новой волны подачи заявлений на программу єРобота. С 1 февраля украинцы, желающие єРоботаС 1 февраля украинцы, желающие получить микрогранты для начала или развития своего бизнеса, могут подавать заявки на первую в этом году волну программы «Власна справа».

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Добавим, что, несмотря на войну, количество бизнесов в Украине растет. Реестр крупных налогоплательщиков вырос на 220 компаний. Это произошло за счет того, что к перечню добавилось вдвое больше новых компаний, чем выбыло из него: 397 новых бизнесов и против 177 выбывших.

Самые популярные марки ввозимых украинцами авто. В новой статье разберем тему ввоза авто в Украину — какие модели пользуются наибольшей популярностью, из каких стран их завозят, кто и на каких условиях это может делать:

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