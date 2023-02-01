Постачальники оприлюднили лютневі тарифи на газ для населення — Finance.ua

Постачальники оприлюднили лютневі тарифи на газ для населення Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Постачальники оприлюднили лютневі тарифи на газ для населення, Інфографіка: ГазПравда

У лютому 2023 року вартість газу для населення залишиться незмінною в рамках річних тарифів. Ціни на наступний місяць оприлюднили 9 компаній-постачальників, вони коливаються в межах 7,70-9,99 грн за куб. м.

Про це повідомляє «ГазПравда».

Тарифи на газ у лютому:

7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям»;

7,799 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп». Також у компанії до квітня 2023 року діятиме сезонна пропозиція — акційний тариф «Чорна п’ятниця», ціна газу в якому — 7,699 грн за кубометр;

7,96 грн за куб пропонує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»;

7,98 грн за куб — «Прикарпат Енерго Трейд»;

7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут»;

ціна газу в ще чотирьох постачальників коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Деякі невеликі приватні постачальники газу мають низькі річні ціни на блакитне паливо, але пропонують таку вартість лише наявним споживачам. А новим потенційним клієнтам можна обрати лише місячну ціну, що може виявитися суттєво вищою за річну.

На період дії воєнного стану населення захищене від ринкових коливань ціни на газ. Наразі близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Вони отримують газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

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