Постачальники оприлюднили лютневі тарифи на газ для населення — Finance.ua
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Постачальники оприлюднили лютневі тарифи на газ для населення

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Постачальники оприлюднили лютневі тарифи на газ для населення
Постачальники оприлюднили лютневі тарифи на газ для населення, Інфографіка: ГазПравда
У лютому 2023 року вартість газу для населення залишиться незмінною в рамках річних тарифів. Ціни на наступний місяць оприлюднили 9 компаній-постачальників, вони коливаються в межах 7,70-9,99 грн за куб. м.
Про це повідомляє «ГазПравда».

Тарифи на газ у лютому:

  • 7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям»;
  • 7,799 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп». Також у компанії до квітня 2023 року діятиме сезонна пропозиція — акційний тариф «Чорна п’ятниця», ціна газу в якому — 7,699 грн за кубометр;
  • 7,96 грн за куб пропонує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»;
  • 7,98 грн за куб — «Прикарпат Енерго Трейд»;
  • 7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут»;
  • ціна газу в ще чотирьох постачальників коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.
Деякі невеликі приватні постачальники газу мають низькі річні ціни на блакитне паливо, але пропонують таку вартість лише наявним споживачам. А новим потенційним клієнтам можна обрати лише місячну ціну, що може виявитися суттєво вищою за річну.
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На період дії воєнного стану населення захищене від ринкових коливань ціни на газ. Наразі близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Вони отримують газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.
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За матеріалами:
Finance.ua
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