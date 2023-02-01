Що зміниться для українців з 1 лютого 2023 року — Finance.ua

Що зміниться для українців з 1 лютого 2023 року Сьогодні 08:04

З 1 лютого 2023 року на українців очікують такі зміни.

Заміна на LED-лампи. Програма безкоштовного енергоощадні LED-лампи у тестовому режимі стартувала з 16 січня, аз лютого буде працювати повтоцінно. Кожен українець зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені «Укрпошти». Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання нау тестовому режимі стартувала з 16 січня, аз лютого буде працювати повтоцінно. Кожен українець зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені «Укрпошти».

Пільги на комуналку. Щоб сплатити комунальну платіжку з 1 лютого, потрібно буде отримати кошти від держави та компенсувати ними частину суми. Нагадаємо, українці Щоб сплатити комунальну платіжку з 1 лютого, потрібно буде отримати кошти від держави та компенсувати ними частину суми. Нагадаємо, українці отримують пільги на житлово-комунальні послуги виключно у грошовій готівковій формі. Кошти перераховуватимуть органи Пенсійного фонду України.

Також Уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги.

Рахунок для ЄСВ. З 1 лютого 2023 року З 1 лютого 2023 року змінились рахунки для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) у Києві. Як повідомляє Державна податкова служба у Києві, що з 1 лютого сплата ЄСВ має здійснюватися на рахунки 3556, які відкриті на ім’я Головного управління ДПС у м. Києві за 201-204 символами звітності.

Виплати військовим. З 1 лютого З 1 лютого змінюється порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тис. та 100 тис. грн. Тепер виплати безпосередньо залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки бойових або спеціальних завдань, які виконуються ними.

Виплати у Польщі. З лютого для українських біженців у Польщі З лютого для українських біженців у Польщі відновлять виплату грошової допомоги у рамках програми «Сім’я 500+». Йдеться про сім’ї з неповнолітніми дітьми. Отримувати по 500 злотих (більш як 4 тисячі гривень) щомісяця впродовж року зможуть українські сім’ї, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році та мають неповнолітніх дітей на утриманні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.