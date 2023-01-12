Пільги на оплату ЖКП: у якій формі зараз можна отримати виплату — Finance.ua
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Пільги на оплату ЖКП: у якій формі зараз можна отримати виплату

Особисті фінанси
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Пільги на оплату ЖКП: у якій формі зараз можна отримати виплату
Пільги на оплату ЖКП: у якій формі зараз можна отримати виплату
З 1 січня 2023 року пільги на житлово-комунальні послуги надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.
Про це повідомила пресслужба відомства, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі» (у редакції постанови КМУ від 16.09.2022 № 1041).
Тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, які звернулися за наданням виплати, починаючи з грудня 2022 року, Пенсійний фонд України перерахує кошти на їх рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення АТ «Укрпошта». Це залежить від способу виплати, обраного одержувачем пільги.
Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення АТ «Укрпошта», де людина одержує пенсію.
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Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України в АТ «Ощадбанк».
Про відкриття такого рахунка в банку, органи Пенсійного фонду України інформують пільговика.
Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до АТ «Ощадбанк» для укладення договору банківського рахунка.
Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на виплату пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення АТ «Укрпошта», він має звернутися із відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду України в обраний спосіб:
  • особисто до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України (перелік діючих сервісних центрів за посиланням);
  • поштою;
  • через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
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За матеріалами:
Finance.ua
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