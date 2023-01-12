Пільги на оплату ЖКП: у якій формі зараз можна отримати виплату — Finance.ua

Пільги на оплату ЖКП: у якій формі зараз можна отримати виплату Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Пільги на оплату ЖКП: у якій формі зараз можна отримати виплату

З 1 січня 2023 року пільги на житлово-комунальні послуги надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.

Про це повідомила пресслужба відомства, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі» (у редакції постанови КМУ від 16.09.2022 № 1041).

Тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, які звернулися за наданням виплати, починаючи з грудня 2022 року, Пенсійний фонд України перерахує кошти на їх рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення АТ «Укрпошта». Це залежить від способу виплати, обраного одержувачем пільги.

Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення АТ «Укрпошта», де людина одержує пенсію.

Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України в АТ « Ощадбанк ».

Про відкриття такого рахунка в банку, органи Пенсійного фонду України інформують пільговика.

Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до АТ «Ощадбанк» для укладення договору банківського рахунка.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на виплату пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення АТ «Укрпошта», він має звернутися із відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду України в обраний спосіб:

особисто до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України (перелік діючих сервісних центрів за посиланням);

поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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