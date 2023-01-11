Коли українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи: названо дату старту програми — Finance.ua

Коли українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи: названо дату старту програми Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Коли українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи: названо дату старту програми

Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр Денис Шмигаль.

На першому етапі планують замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.

«Сьогодні Уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи», — заявив Шмигаль.

Як це працюватиме? За його словами, кожен зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені «Укрпошти». Увесь процес буде максимально простим і швидким, запевнив прем’єр.

«Дякую партнерам за підтримку. Зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 млн світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 млн», — резюмував очільник уряду.

Нагадаємо, Єврокомісія профінансує близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України. Як заявляв президент Володимир Зеленський, 50 млн LED-ламп дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики.

Довідка Finance.ua:

у зв’язку з ракетним терором рф Україна для подолання дефіциту в енергосистемі потребує підтримки міжнародних партнерів. Одним з проєктів Єврокомісії стало фінансування закупівлі 30 млн світлодіодних ламп;

Мінекономіки оголошувало, що старт програми запланований на 1 січня 2023 року. Згодом у пресцентрі міністерства уточнили, що програма дійсно стартує у січні, проте точна дата її запуску досі не була визначена;

особи віком від 18 років зможуть залишити свою заявку спочатку на порталі «Дія», а потім фізично прийти до відділення «Укрпошти» та безкоштовно поміняти старі лампи розжарювання на нові LED-лампи;

одна людина може замінити п’ять лампочок і таким чином зробити свій внесок у впровадження енергозбережних технологій у себе вдома, оскільки LED-лампи споживають у 7-8 разів менше електроенергії.



Економічна Правда За матеріалами:

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