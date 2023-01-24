У Києві змінили рахунки для сплати ЄСВ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві змінили рахунки для сплати ЄСВ

Казна та Політика
120
У Києві змінили рахунки для сплати ЄСВ
У Києві змінили рахунки для сплати ЄСВ
З 1 лютого 2023 року змінились рахунки для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) у Києві.
Про це повідомляє Державна податкова служба у Києві.
ЄСВ — це один із обов’язкових платежів для підприємців, наприклад, ФОП 3-ї групи мають платити ЄСВ за фіксованою ставкою щомісяця або щоквартально.
Читайте також
Податкова пише, що з 1 лютого сплата ЄСВ має здійснюватися на рахунки 3556, які відкриті на ім’я Головного управління ДПС у м. Києві за 201-204 символами звітності:
  • Реквізити рахунків для сплати ЄСВ по Києву з 1 лютого опублікують на сайті Головного управління ДПС у м. Києві в розділі «Рахунки для сплати платежів».
  • Також їх ймовірно можна буде подивитися у електронному кабінеті платника податків та в онлайн-довідниках (наприклад, у «Таксері»).
Місце для вашої реклами
Даних про зміну реквізитів для інших регіонів України поки що немає. Але після 1 лютого про всяк випадок варто перевірити реквізити для ЄСВ, а не автоматично платити по старих.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.