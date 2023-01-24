У Києві змінили рахунки для сплати ЄСВ — Finance.ua

У Києві змінили рахунки для сплати ЄСВ Сьогодні 14:29 — Казна та Політика

У Києві змінили рахунки для сплати ЄСВ

З 1 лютого 2023 року змінились рахунки для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) у Києві.

Про це повідомляє Державна податкова служба у Києві.

ЄСВ — це один із обов’язкових платежів для підприємців, наприклад, ФОП 3-ї групи мають платити ЄСВ за фіксованою ставкою щомісяця або щоквартально.

Податкова пише, що з 1 лютого сплата ЄСВ має здійснюватися на рахунки 3556, які відкриті на ім’я Головного управління ДПС у м. Києві за 201-204 символами звітності:

Реквізити рахунків для сплати ЄСВ по Києву з 1 лютого опублікують на сайті Головного управління ДПС у м. Києві в розділі «Рахунки для сплати платежів».

Також їх ймовірно можна буде подивитися у електронному кабінеті платника податків та в онлайн-довідниках (наприклад, у «Таксері»).

Даних про зміну реквізитів для інших регіонів України поки що немає. Але після 1 лютого про всяк випадок варто перевірити реквізити для ЄСВ, а не автоматично платити по старих.

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