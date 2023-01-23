Чи звільняються від сплати ЄСВ підприємці, які працевлаштовані у резидента Дія.City — Finance.ua

Чи звільняються від сплати ЄСВ підприємці, які працевлаштовані у резидента Дія.City Сьогодні 08:29 — Особисті фінанси

Чи звільняються від сплати ЄСВ підприємці, які працевлаштовані у резидента Дія.City

У Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області пояснили , як бути із ЄСВ для самозайнятих осіб, які уклали контракт з резидентом Дія.City.

Як зазначено, ФОПи, в тому числі ті, хто обрав спрощену систему оподаткування; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія.City звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія.City) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

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Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення ними бази нарахування за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія.City) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску.

Самостійно визначена такими особами база нарахування не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановлену Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

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