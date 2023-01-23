Чи звільняються від сплати ЄСВ підприємці, які працевлаштовані у резидента Дія.City — Finance.ua
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Чи звільняються від сплати ЄСВ підприємці, які працевлаштовані у резидента Дія.City

Особисті фінанси
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Чи звільняються від сплати ЄСВ підприємці, які працевлаштовані у резидента Дія.City
Чи звільняються від сплати ЄСВ підприємці, які працевлаштовані у резидента Дія.City
У Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області пояснили, як бути із ЄСВ для самозайнятих осіб, які уклали контракт з резидентом Дія.City.
Як зазначено, ФОПи, в тому числі ті, хто обрав спрощену систему оподаткування; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія.City звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія.City) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.
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Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення ними бази нарахування за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія.City) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску.
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Самостійно визначена такими особами база нарахування не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановлену Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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