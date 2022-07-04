Хто може зapeєcтpyвaтися peзидeнтом Дія.City: основні вимоги — Finance.ua

Хто може зapeєcтpyвaтися peзидeнтом Дія.City: основні вимоги Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Хто може зapeєcтpyвaтися peзидeнтом Дія.City: основні вимоги

Законом № 1946 запроваджено низку заходів щодо стимулювання розвитку ІТ-індустрії, зокрема, спеціальний режим оподаткування резидентів Дія.City — ІТ-компаній, що відповідатимуть передбаченим Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» вимогам.

Відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», резидентом Дія.City може бути юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає всім таким вимогам:

здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою цієї статті, що вказано у її статуті та/або відомостях про неї, що містяться у Єдиному державному реєстрі;

розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія.Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця;



середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія.Сіті, становить не менше дев’яти осіб;

сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія.Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу).



перейти на оподаткування як резидента Дія.City, слід подати відповідну заяву за своєю податковою адресою засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Детальніше про це ми Якщо бажаєте, слід подати відповідну заяву за своєю податковою адресою засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Детальніше про це ми розповідали тут.

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