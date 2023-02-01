13 гарячих вакансій, на які можна відгукнутися без резюме і досвіду — Finance.ua

13 гарячих вакансій, на які можна відгукнутися без резюме і досвіду Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

13 гарячих вакансій, на які можна відгукнутися без резюме і досвіду

Знайти роботи зараз непросто, особливо якщо вона потрібна дуже терміново. Тому Work.ua пропонує добірку гарячих вакансій від роботодавців, яким негайно потрібні співробітники. При цьому, щоб відгукнутися, вам не потрібно мати досвід роботи або резюме.

Водій таксі, Київ

25 000 — 40 000 грн

Компанія Uberhub шукає водія таксі без досвіду роботи. З вимог: вправні навички керування авто, вміння працювати за графіком та користуватися навігатором. В обов’язки входитиме виконання замовлень у застосунках сервісів таксі та підтримка авто в чистоті.

Роботодавець пропонує індивідуальний графік роботи, ремонт авто коштом компанії, цілодобову підтримку.

22 000-32 000 грн

Компанія «LA П’ЄЦ» шукає кур’єра, який буде доставляти піци, суші та бургери клієнтам. Графік роботи 4 дні через 2. Обов’язковою є наявність водійського посвідчення категорії А.

Виплата зарплати два рази на місяць, оплачувана відпустка, розвезення додому після роботи. Також компанія надає брендований скутер, обід та знижку на все меню і забезпечує необхідним для роботи. Працювати треба в межах центра міста.

Оператор виробничої лінії, с. Острів

10 000-15 000 грн

На м’ясокомбінат у селі Острів (Тернопільська область) у консервний цех запрошують оператора лінії. В обов’язки входитиме виготовлення та контроль якості продукції, обслуговування обладнання та інше.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, графік роботи з понеділка до суботи з 8:30 до 17:30, доставлення службовим транспортом до роботи й додому.

Фахівець ділянки термінала, вантажник, Львів

15 000-17 000 грн

«Нова пошта» шукає в команду фахівця ділянки, вантажника, який буде перевіряти цілісність вантажу, завантажувати та вивантажувати, сортувати, відправляти та сканувати посилки, розміщувати вантаж згідно зі стандартами компанії. У кандидата мають бути відсутні протипоказання щодо значних фізичних навантажень.

Роботодавець обіцяє навчання, можливість кар’єрного зростання, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 06:00 до 14:00 або з 13:00 до 22:00.

Прибиральник у клінінгову компанію, Київ

17 600-21 000 грн

Компанія Koroli забезпечить новому працівнику безплатне навчання, забезпечення корпоративним одягом, технікою та засобами прибирання.

Графік роботи 5 через 2 з 9:00 до 19:00. В обов’язки входитиме генеральне прибирання квартир, будинків та офісів.

11 000-16 000 грн

Дистриб’ютор фармацевтичних препаратів СП «Оптіма-фарм, ЛТД» запрошує на роботу фасувальника замовлень з відсутністю протипоказів до довготривалого ходіння чи стояння. Працівник буде фасувати аптечні замовлення та брати участь у підготовці та проведенні інвентаризації на складі.

Працевлаштування офіційне, понаднормові години оплачуються, графік роботи з понеділка до п’ятниці з 11:00 до 20:00.

Комплектувальник, Матрусівка

15 000-20 000 грн

Business Group Logistics шукає робітника на продуктовий охолоджений склад. Працівник буде відбирати замовлення за допомогою ТЗД-сканера і переміщати товар складом.

Графік роботи: 5 днів через 2 у нічні зміни з 20:00 до 8:00. Виплата зарплати — два рази на місяць. Роботодавець забезпечує безплатне проживання у хостелі або компенсує житло. Працевлаштування офіційне.

Оператор на виробництво, Ужгород

16 700 грн

ТОВ «Ядзакі Україна» шукає оператора на виробництво для виготовлення схемних джгутів.

Умови праці: офіційне працевлаштування, робота можлива в одну з двох змін з 6:00 до 14:30 та з 14:40 до 23:10. Роботодавець забезпечує харчування за пільговими цінами, безкоштовне транспортування.

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Оператор з телефонного продажу, Львів

10 500-17 500 грн

Телекомунікаційна компанія Vodafone шукає в контакт-центр оператора. З обов’язків: продаж послуг і тарифів клієнтам компанії телефоном, формування кращого клієнтського досвіду під час і після продажу. Робота відбувається попри вимкнення електроенергії. На вас чекає офіційне працевлаштування та соціальні гарантії, професійне навчання, медичне страхування та корпоративний мобільний зв’язок.

15 500 грн

Команда компанії ОККО шукає продавця-касира, оператора АЗК. В обов’язки входитиме:

консультування клієнтів щодо асортименту АЗК;

продажу пального, товарів кафе та магазину;

розраховування клієнтів на касі;

приготування продукції кафе за стандартами мережі.

Ви отримаєте офіційне оформлення, оплачувану відпустку та лікарняні, безплатне медичне страхування.

Працівник закладу ресторанного господарства, Львів

12 500-15 000 грн

Розпочніть кар’єрний шлях у компанії ЛТД «МакДональдз Юкрейн».

Потрібно буде готувати бургери та іншу продукцію, формувати замовлення та обслуговувати відвідувачів ресторану, підтримувати чистоту у закладі. Працівник зможе самостійно вибрати періодичність виплат зарплати, отримає гнучкий графік роботи, офіційне працевлаштування, соціальний пакет, знижку на продукцію компанії та різноманітні курси.

18 000-23 000 грн

Sushi Dnepr шукає в команду суші-кухаря для виготовлення заготовок та приготування страв згідно з технологічними картами.

Графік роботи гнучкий: 3 дні через 3, або 4 через 2, 5 через 2 з 9:30 до 21:30. Оплата праці здійснюється два рази на місяць.

Доглядальниця, Одеса

9 000-15 000 грн

У приватний пансіонат для людей похилого віку «Дім турботи» потрібен спеціаліст із догляду за літніми людьми. Працевлаштування офіційне.

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