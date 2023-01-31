ТОП-10 посад за вакансіями та резюме — Finance.ua

ТОП-10 посад за вакансіями та резюме Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Більшість роботодавців у 2023 році планують перегляд зарплат. Зростання може скласти від 8% до 30% залежно від ситуації в країні та конкуренції за спеціалістів. Компанії будуть стежити за тим, щоб рівень зарплати їхніх працівників був конкурентоспроможним.

Кількість вакансій у західних областях України майже досягла довоєнного рівня і складає понад 90% до лютого 2022. В Києві, центральних та південних областях ринок праці відновився приблизно на третину.

Нині найбільш затребуваними вакансіями в Україні є продавці- консультанти (12 300 грн), менеджери з продажу (20 тис. грн) та водії 22 тис. грн. Далі йдуть вакансії кухара (14 тис.), адміністратора (13 500 грн) та бухгалтера (16 тис. грн).

Про це йдеться на work.ua

Також серед популярних вакансій: директори (24 тис. грн), касири (12 тис.), менеджери по роботі з клієнтами (17 500 грн) та офіс-менеджери (14 500 грн.)

Статистика за резюме: ТОП-10 виглядає так:

Продавець-консультант — 10 тис. грн,

Адміністратор — 14 тис. грн,

Директор — 25 тис.,

Менеджер з продажу — 15 тис.,

Водій −15 тис.,

Бухгалтер — 15 тис.,

Офіс-менеджер — 15 тис.,

Касир — 10 тис.,

Охоронець — 10 тис.

Нагадаємо, що у період листопад-грудень у містах найбільш затребуваними були спеціалісти у категоріях:

роздрібна торгівля / продажі / закупки — понад 11,7 тис. пропозицій роботи;

логістика / склад / доставка — 8,1 тис. оголошень;

виробництво / робітничі спеціальності — 5,5 тис. оголошень;

готельно-ресторанний бізнес / туризм — 4,6 тис. оголошень;

клінінг / домашній персонал — 3,1 тис. оголошень.

Раніше ми писали про те, що найвисокооплачуваніші посади у сфері IT. Вони найменше постраждали від кризи на ринку праці. Тут завжди були високі зарплати, не впали вони й минулого року. Але є нюанс: у деяких категоріях зарплати прив’язані до курсу долара, і вони могли змінитися не через реальне збільшення суми оплати за працю, а саме через перерахунок.

Довідка Finance.ua:

опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ) показало, що найбільше ВПО наразі у Київській та Дніпропетровській областях — понад 316 тисяч осіб. Багато хто з тимчасово переміщених осіб потребують не лише безпеки, але й роботи. Згідно з дослідженням OLX Робота, у містах, де найбільше переселенців, а саме Київ, Дніпро, Полтава, Львів та Івано-Франківськ;

Кабінет міністрів оприлюднив новий порядок бронювання військовозобов’язаних, що передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств.



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