У кого більше: хто увійшов у 2023 з найвищим зростанням зарплати — Finance.ua

У кого більше: хто увійшов у 2023 з найвищим зростанням зарплати Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

У кого більше: хто увійшов у 2023 з найвищим зростанням зарплати

Війна та економічна криза в Україні змусила бізнес оптимізувати свої витрати, і у перші кілька місяців минулого року заробітні плати в деяких сферах різко впали. У той час, коли в більшості українців зарплата скоротилася, а дехто її втратив, були професії, у яких вона зросла на 66%.

Влітку минулого року сервіс пошуку роботи Work.ua провів масштабне дослідження заробітних плат у воєнний період. Згідно з ним, у 71% українців оплата праці значно або незначно скоротилася, або ж вони зовсім залишилися без доходу. Тоді як у 3% респондентів зарплата збільшилася.

Рейтинг зростання зарплат за посадами

Середня зарплата в Україні весь 2022 рік трималася на рівні 15 000 грн. Зростання ж стосується посад, де традиційно встановлено значно вищу за середню винагороду за працю, за рік вона підросла ще більше. Найвідчутніше це було для представників таких професій:

Посада Медіанна ЗП у січні 2022 Медіанна ЗП у грудні 2022 Відсоток зростання Офтальмохірург 12 000 20 000 66,67% Хімік 12 500 17 750 42,00% Відеомонтажер 15 000 21 250 41,67% Реабілітолог 12 500 17 500 40,00% Водій-міжнародник 30 000 41 500 38,33% Менеджер ЗЕД 20 000 26 500 32,50% Автор текстів 15 125 20 000 32,23%

Безсумнівно, інфляційні зміни та бажання втримати ключових співробітників вплинули на необхідність перегляду зарплат. У 2022 році 57% роботодавців планували його провести. Очевидно частина компаній таки оновила зарплати працівникам.

Найвисокооплачуваніші посади у сфері IT

ІТ найменше постраждала від кризи на ринку праці. Тут завжди були високі зарплати, не впали вони й минулого року. Але є нюанс: у деяких категоріях зарплати прив’язані до курсу долара, і вони могли змінитися не через реальне збільшення суми оплати за працю, а саме через перерахунок.

У цій сфері п’ятірка професій з найбільшим зростанням заробітних плат має такий вигляд:

Посада Медіанна ЗП у січні 2022 Медіанна ЗП у грудні 2022 Відсоток зростання 3D-візуалізатор 21 750 35 000 60,92% web-програміст 22 500 35 000 55,56% full stack програміст 47 375 72 000 51,98% програміст WordPress 24 150 33 500 38,72% Python-програміст 47 500 60 000 26,32%

П’ятірка категорій з найбільшим приростом та зарплати в них:

Категорія Медіанна ЗП у січні 2022 Медіанна ЗП у грудні 2022 Відсоток зростання Сільське господарство, агробізнес 16 150 20 000 23,84% Освіта, наука 12 500 14 500 16,00% Медицина, фармацевтика 14 000 16 000 14,29% Транспорт, автобізнес 20 000 22 000 10,00% Нерухомість 27 500 30 000 9,09%

У цих категоріях найвищу зарплату в грудні 2022 року пропонували водію-міжнароднику — 40 000 грн, менеджеру з продажу нерухомості — 31 500 грн, зубному техніку — 27 500 грн, менеджеру з продажу у сфері агробізнесу — 22 500 грн, бізнес-тренеру — 20 500 грн.

Довідка Finance.ua:

попри невідомість, більшість роботодавців у 2023 році планують перегляд зарплат. Зростання може скласти від 8% до 30% залежно від ситуації в країні та конкуренції за спеціалістів;

згідно з дослідженням, понад половина опитаних організацій (58%) скоротили чисельність працівників з початку повномасштабної війни. Щодо планів на 2023 рік, лише 17% організацій планують скорочення, 35% — не планують перегляд чисельності, ще 25% — не змогли відповісти на це запитання.

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