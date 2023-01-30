У кого більше: хто увійшов у 2023 з найвищим зростанням зарплати — Finance.ua

У кого більше: хто увійшов у 2023 з найвищим зростанням зарплати
Війна та економічна криза в Україні змусила бізнес оптимізувати свої витрати, і у перші кілька місяців минулого року заробітні плати в деяких сферах різко впали. У той час, коли в більшості українців зарплата скоротилася, а дехто її втратив, були професії, у яких вона зросла на 66%.
Влітку минулого року сервіс пошуку роботи Work.ua провів масштабне дослідження заробітних плат у воєнний період. Згідно з ним, у 71% українців оплата праці значно або незначно скоротилася, або ж вони зовсім залишилися без доходу. Тоді як у 3% респондентів зарплата збільшилася.
Рейтинг зростання зарплат за посадами
Середня зарплата в Україні весь 2022 рік трималася на рівні 15 000 грн. Зростання ж стосується посад, де традиційно встановлено значно вищу за середню винагороду за працю, за рік вона підросла ще більше. Найвідчутніше це було для представників таких професій:
|Посада
|Медіанна ЗП у січні 2022
|Медіанна ЗП у грудні 2022
|Відсоток зростання
|Офтальмохірург
|12 000
|20 000
|66,67%
|Хімік
|12 500
|17 750
|42,00%
|Відеомонтажер
|15 000
|21 250
|41,67%
|Реабілітолог
|12 500
|17 500
|40,00%
|Водій-міжнародник
|30 000
|41 500
|38,33%
|Менеджер ЗЕД
|20 000
|26 500
|32,50%
|Автор текстів
|15 125
|20 000
|32,23%
Безсумнівно, інфляційні зміни та бажання втримати ключових співробітників вплинули на необхідність перегляду зарплат. У 2022 році 57% роботодавців планували його провести. Очевидно частина компаній таки оновила зарплати працівникам.
Найвисокооплачуваніші посади у сфері IT
ІТ найменше постраждала від кризи на ринку праці. Тут завжди були високі зарплати, не впали вони й минулого року. Але є нюанс: у деяких категоріях зарплати прив’язані до курсу долара, і вони могли змінитися не через реальне збільшення суми оплати за працю, а саме через перерахунок.
У цій сфері п’ятірка професій з найбільшим зростанням заробітних плат має такий вигляд:
|Посада
|Медіанна ЗП у січні 2022
|Медіанна ЗП у грудні 2022
|Відсоток зростання
|3D-візуалізатор
|21 750
|35 000
|60,92%
|web-програміст
|22 500
|35 000
|55,56%
|full stack програміст
|47 375
|72 000
|51,98%
|програміст WordPress
|24 150
|33 500
|38,72%
|Python-програміст
|47 500
|60 000
|26,32%
П’ятірка категорій з найбільшим приростом та зарплати в них:
|Категорія
|Медіанна ЗП у січні 2022
|Медіанна ЗП у грудні 2022
|Відсоток зростання
|Сільське господарство, агробізнес
|16 150
|20 000
|23,84%
|Освіта, наука
|12 500
|14 500
|16,00%
|Медицина, фармацевтика
|14 000
|16 000
|14,29%
|Транспорт, автобізнес
|20 000
|22 000
|10,00%
|Нерухомість
|27 500
|30 000
|9,09%
У цих категоріях найвищу зарплату в грудні 2022 року пропонували водію-міжнароднику — 40 000 грн, менеджеру з продажу нерухомості — 31 500 грн, зубному техніку — 27 500 грн, менеджеру з продажу у сфері агробізнесу — 22 500 грн, бізнес-тренеру — 20 500 грн.
Довідка Finance.ua:
- попри невідомість, більшість роботодавців у 2023 році планують перегляд зарплат. Зростання може скласти від 8% до 30% залежно від ситуації в країні та конкуренції за спеціалістів;
- згідно з дослідженням, понад половина опитаних організацій (58%) скоротили чисельність працівників з початку повномасштабної війни. Щодо планів на 2023 рік, лише 17% організацій планують скорочення, 35% — не планують перегляд чисельності, ще 25% — не змогли відповісти на це запитання.
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