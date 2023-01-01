Ринок праці: як роботодавці організовуватимуть роботу команд без світла та звʼязку — Finance.ua

Ринок праці: як роботодавці організовуватимуть роботу команд без світла та звʼязку Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Ринок праці: як роботодавці організовуватимуть роботу команд без світла та звʼязку

Попри невідомість, більшість роботодавців у 2023 році планують перегляд зарплат. Зростання може скласти від 8% до 30% залежно від ситуації в країні та конкуренції за спеціалістів. Компанії будуть уважно стежити за тим, щоб рівень зарплати їхніх працівників був конкурентоспроможним.

Про це повідомляє Work.ua з посиланням на дані опитування HR-спеціалістів.

Кількість вакансій

За даними Work.ua, кількість вакансій у західних областях України майже досягла довоєнного рівня і складає понад 90% до лютого 2022.

У Києві, центральних та південних областях ринок праці відновився приблизно на третину.

Війна спричинила вимушене переселення на захід, що створило там перенасичення кадрами, а в інших регіонах може спостерігатися нестача.

Багато спеціалістів виїхали з країни або поки не бажають розглядати нові пропозиції через нестабільність. Коли ситуація в країні зміниться на краще, роботодавці будуть намагатися повернути в Україну своїх співробітників, які працюють віддалено з-за кордону.

Якщо повернення спеціалістів з інших країн не відбудеться, може виникнути нестача кваліфікованих кадрів, за яких роботодавці будуть змагатися.

Пріоритети роботодавців

Як зазначається, компанії намагатимуться створювати для співробітників відчуття «сильного плеча». Зокрема, закриватимуть базові потреби (світло, інтернет, тепло), надаватимуть комфортні умови праці та чутимуть запити співробітників.

Основні акценти будуть на корпоративних цінностях, громадській позиції та соціальній відповідальності. Люди залишатимуться лояльними до компаній, коли бачитимуть їхню підтримку України та відчуватимуть турботу про себе і свою сім’ю.

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