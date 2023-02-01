Попри війну, кількість бізнесів в Україні зростає — Finance.ua

Попри війну, кількість бізнесів в Україні зростає Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Попри війну, кількість бізнесів в Україні зростає

Реєстр великих платників податків виріс на 220 компаній. Це відбулося за рахунок того, що до переліку додалося вдвічі більше нових компаній, аніж вибуло з нього: 397 нових бізнесів та проти 177 компаній, що вибули. Для порівняння, у 2022 році навпаки цей перелік скоротився на 32 компанії.

Про це повідомляє Опендатабот

«У рік великої війни серед нових великих платників податків (ВПП) найбільше з’явилося компаній, що займаються оптовою торгівлею та постачання енергії, газу, пари та кондиційованого повітря», — сказано в повідомленні.

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Сільськогосподарський сектор у 2023 році опустився на третю сходинку, натомість одразу 21 державний лісгосп став ВПП — це утричі більше, аніж у 2022 році.

Щоб потрапити у перелік великих платників податків, бізнес має відповідати декільком критеріям:

бути українською компанією (юридична особа України або постійне представництво нерезидента в Україні);

за рік заробити більше ніж 50 мільйонів євро в еквіваленті за курсом Нацбанку;

сплатити податки, окрім митних, на суму більш ніж 1,5 мільйони євро.

«За даними Державної податкової служби, ще у 2020 році на великих платників податків припадає 60% вiд усiх надходжень до держбюджету України. На жаль, актуальний відсоток на 2023 рік невідомий, адже наказ про перелік ВПП на порталі ДПС не містить переліка платників. Опендатабот додатково звертався за переліком та отримав відмову через те, що перелік містить стратегічні підприємства», — зазначили в компанії.

Цікаво, що у той самий час регіональні портали Податкової, зокрема, Житомирський , публікують переліки компаній-великих платників податків у своєму регіоні.

На жаль, така закритість даних є політикою ДПС від початку великого вторгнення. Навіть за рік від початку великої війни ДПС продовжує тримати закритими важливі та необхідні для бізнесу реєстри: ПДВ, Єдиного податку, податкового боргу, ВПП тощо.

Довідка Finance.ua:

за підсумками року, більшість компаній повідомляли про падіння їхніх доходів у доларах США: у 29% відбулось падіння до 20%, у 54% — падіння на 21% і більше. Тільки 6% опитаних повідомили про відсутність змін, і ще 11% можуть похвалитися зростанням доходів у такий складний рік;

повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 року спричинило падіння обсягу клієнтських замовлень у сфері послуг та торгівлі, але протягом року підприємці змогли відновити свою діяльність, а в деяких регіонах — навіть вийти на довоєнний рівень і вище;



український бізнес зазнав 13 млрд дол. прямих збитків внаслідок російської агресії. Загальні непрямі втрати українського бізнесу сягають 33,1 млрд дол. А необхідна сума для відновлення підприємств — 24,9 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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