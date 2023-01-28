Бізнес у 2022 році вийшов на довоєнний рівень за кількістю замовлень — дослідження — Finance.ua

Бізнес у 2022 році вийшов на довоєнний рівень за кількістю замовлень — дослідження Сьогодні 10:14 — Фондовий ринок

Бізнес у 2022 році вийшов на довоєнний рівень за кількістю замовлень — дослідження

Повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 року спричинило падіння обсягу клієнтських замовлень у сфері послуг та торгівлі, але протягом року підприємці змогли відновити свою діяльність, а в деяких регіонах — навіть вийти на довоєнний рівень і вище.

Про це свідчать дані SaaS-платформи для управління бізнесом РемОнлайн.

Обсяги замовлень

Найменший обсяг замовлень спостерігався в березні 2022 року — 29%. Але вже у квітні поступово почалося зростання — до 56%.

У серпні підприємці навіть перевищили довоєнний рівень — 109% в порівнянні з січнем. З вересня замовлень стало менше, проте за підсумками грудня їх все ще більше, ніж до 24 лютого 2022 року.

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Найбільш позитивна динаміка з початку вторгнення спостерігається у сфері обслуговування автотранспорту (від щоденного обслуговування до кузовного ремонту) та торгівлі. А з літа, після деокупації Київщини та інших північних областей, почав активно відновлюватися напрям будівельно-інженерних робіт.

Бізнес адаптувався до відключень світла

Зменшення кількості замовлень восени збіглося з початком масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури Києва та інших міст України. Проте навіть постійні відключення світла не призвели до значного зменшення активності.

Підприємці знайшли можливості працювати навіть в нестабільних умовах. За підсумками грудня кількість замовлень перевищує довоєнний початок року на 3 процентних пункти.

Де найбільша активність

Серед найбільших проаналізованих міст України найбільше знизився рівень замовлень у березні в Києві та Харкові — до 6% і 2% відповідно в порівнянні з січнем 2022 року. При цьому вже за місяць обсяг замовлень в цих містах почав збільшуватися, і за підсумками квітня він складав 35% в Києві та 21% — у Харкові.

У травні зростання тривало: Київ, Дніпро та Одеса демонстрували майже однаковий обсяг замовлень — дві третини від довоєнного рівня, а Харків — менше половини.

В осінні місяці кількість замовлень знову зменшувалася. Але грудень 2022 року харківські підприємці завершили все ж обнадійливо — 74% замовлень відносно січня 2022 року.

В серпні підприємці найбільших міст, крім Харкова, змогли досягти довоєнного рівня активності. А львівський бізнес навіть раніше — у травні. Це місто демонструє найбільшу кількість замовлень протягом року. Після падіння на третину в березні 2022 року, Львів постійно нарощував активність і з червня вже перевищив довоєнний рівень. Грудень 2022 року підприємці цього міста закінчили з кількістю замовлень, що на 20 процентних пунктів вище січня 2022 року.

Київ, Одеса та Дніпро після зниження активності в жовтні наприкінці року знову вийшли на довоєнний рівень.

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